Šakalienė: gynybos biudžetas leidžia laikytis plano dėl divizijos vystymo

„Iš principo taip“, – žurnalistams nuotolinėje spaudos konferencijoje sakė D. Šakalienė, paklausta, ar biudžetas leidžia vystyti diviziją pagal planą.
Premjerė Inga Ruginienė ir finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas trečiadienį pranešė, kad gynybai kitų metų biudžete bus siūloma skirti 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), arba beveik 4,8 mlrd. eurų.
„Šiuo metu, ką mes šiandien gavome, (...) tai šitas biudžetas iš esmės yra krašto apsaugos sistemos biudžetas, tai yra atitinkantis iš esmės projekciją, kuri buvo pateikta Valstybės gynimo tarybai sausio mėnesį, kur yra susieti visi mūsų prioritetai nuo divizijos iki (Vokietijos – BNS) brigados“, – kalbėjo ministrė.
