S. Skvernelis pripažįsta – su LSDP nebūtų paprasta bendradarbiauti opozicijoje

Opozicijos lyderis Saulius Skvernelis tvirtina, kad su Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) apie galimybes bendradarbiauti Seimo opozicijoje kalbėsis iškart po to, kai naujai išrinkta socialdemokratų pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė pradės eiti pareigas.

„Nutarėme, kad iš karto po gegužės 29 d. mes ir susitiksime, kai ji bus tikroji pirmininkė. Kol kas ji yra išrinktoji (pirmininkė – ELTA)“, – LRT radijui sakė S. Skvernelis.

Kolegą Europos Parlamente Juozą Oleką LSDP pirmininko rinkimuose nugalėjusi V. Blinkevičiūtė pareigas pradės eiti gegužės 29 dieną, tądien rengiamas ir partijos suvažiavimas.

Visgi S. Skvernelis pripažįsta, kad su socialdemokratais Seimo opozicijoje, kurioje šiuo metu koalicinį susitarimą yra pasirašę „valstiečiai“ ir „darbiečiai“, nebus lengva bendradarbiauti. Nors, tikina opozicijos lyderis, jis ir neturi išankstinių nusistatymų, akivaizdu, kad kai kuriais klausimais su socialdemokratais nebūtų paprasta atrasti bendrus vardiklius.

„Kol kas de facto jie balsuoja kartu su valdančiaisiais ir remia valdančiąją daugumą“, – teigė ekspremjeras.

„(Todėl – ELTA) nebūtų paprasta bendradarbiauti, bet mes privalome kalbėtis. Jei nepasikalbėsi, nesutarsi, kokios yra tavo pozicijos, kur mes galime sutarti ir kur to sutarimo iš viso ieškoti nereikia... be to nieko nebus. Todėl mes neturime išankstinių nusistatymų“, – sakė S. Skvernelis.

Jo teigimu, tikėtina, kad susiklosčius aplinkybėms bus ieškoma ir įvairesnių būdų bendrauti su socialdemokratais. Kitaip tariant, nebūtinai bus siekiama LSDP frakciją formaliai įtraukti į opozicinį susitarimą pasirašiusių Seimo jėgų gretas.

„Bet gegužės 29 d. bus kita vadovybė, ir mes su ja kalbėsimės. Jei sutarsime, tai sutarsime, o jei ne – tai, matyt, rasime kitus bendradarbiavimo būdus. Nebūtinai turi būti formalūs pasirašymai, galime sutarti, kokiomis temomis galimas bendradarbiavimas: socialiniai klausimai, viešasis sektorius“, – teigė parlamentaras.

Seimo „valstiečių“ bei Darbo partijos frakcijos kovo mėnesį pasirašė opozicinių frakcijų koalicijos susitarimą. Frakcijos sutarė iškelti bendrą lyderį, kuris bus rotuojamas. Pirmuoju opozicijos lyderiu šioje koalicijoje tapo buvęs premjeras S. Skvernelis.