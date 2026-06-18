Ruginienės vadovaujama Vyriausybė atsistatydinti ketina kitą antradienį

Tai Eltai patvirtino premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
Į premjerės pareigas socialdemokratė I. Ruginienė buvo paskirta pernai rugpjūtį. Jos vadovaujama Vyriausybė Seimui prisiekė praėjusių metų rugsėjį.
Tiesa, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį savo „Facebook“ paskyroje pranešė apsisprendęs prisiimti atsakomybę už partiją ir vadovauti Ministrų kabinetui. Tai reiškia, jog 20-ajai Vyriausybei tenka atsistatydinti.
Naujuoju premjeru pasiryžęs būti M. Sinkevičius antradienį teigė, kad dabartinei ministrei pirmininkei I. Ruginienei neabejotinai bus numatytos naujos pareigos.
Politiniuose kuluaruose svarstoma, kad I. Ruginienė galėtų grįžti dirbti į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuriai vadovavo prieš tapdama ministre pirmininke. Vis tik M. Sinkevičius kol kas neatsako, ar taip ir bus.
Kaip skelbta, birželio pradžioje LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Praėjusią savaitę koalicijos derybas pradėjusių partijų lyderiai ir derybininkai pirmadienį sutarė dėl ministerijų. Į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ naujai formuojamoje Vyriausybėje priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos ministerijos.
Valdančioji LSDP ir toliau vadovaus devynioms ministerijoms, o Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko dviejų ministerijų kuravimą.
Ketvirtadienį pasirašyti planuojama ir koalicinę sutartį. Joje nurodytas įsipareigojimas įgyvendinti Seimo patvirtintą XXI Vyriausybės programą. Koalicinėje sutartyje taip pat numatyta, kad premjerą ir Seimo pirmininką deleguoja socialdemokratai, tačiau konkrečios pavardės neįvardytos.
Kaip skelbė ELTA, įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
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