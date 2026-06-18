Ruginienė: tai nebūtų kliūtis tapti ministre

„Nebūtų kliūtis. Iš tikrųjų esu gavusi ne vieną tokio pobūdžio pasiūlymą ir turiu kaip tik laiko pagalvoti ir apsispręsti“, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą teigė I. Ruginienė.
Konservatorius Jurgis Razma premjerės klausė, ar I. Ruginienė su teisininkais aiškinosi, ar VTEK sprendimas gali pakišti jai koją tapti ministre, kai ji baigs vadovauti Ministrų kabinetui.
Komisija anksčiau birželį konstatavo, kad potvarkius dėl šeimos narių kelionių ją lydint į Italiją ir Vatikaną pasirašiusi premjerė šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymą.
Naujienų portalas „15min“ rašė gavęs išaiškinimą, kad I. Ruginienė negalėtų iš naujo būti skiriama premjere.
Vasario 6–10 dienomis į Milano ir Kortinos olimpines žaidynes kartu su I. Ruginiene vyko jos sutuoktinis. Kovo 6–8 dienomis premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi, ją lydėjo sutuoktinis, dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati I. Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto lėšomis.
BNS rašė, kad I. Ruginienės Vyriausybė kitą savaitę atsistatydins iš pareigų, premjero pareigas nusprendus perimti socdemų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui.
Naujausi komentarai