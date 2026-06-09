Ruginienė pirmą kartą prabilo apie savo ateitį: ar premjerės dienos jau suskaičiuotos?

Gali būti, kad po savaitės premjerė I. Ruginienė jau nebebus premjerė. Tačiau ji, tarsi niekur nieko, priima gyventojus, norinčius tiesiogiai išsakyti jai savo problemas.
„O kodėl jūs negalvojate, kad gali būti variantas, jog aš ir toliau galiu vadovauti Vyriausybei? Be abejo, ir tokį variantą išgirdau“, – sakė I. Ruginienė.
Ar tai paskutinis pasispardymas, paaiškės po derybų su demokratais.
Anot M. Sinkevičiaus, net jei jis pats eis vadovauti Vyriausybei, I. Ruginienė nuošalyje neliks.
„Inga Ruginienė ras savo vietą – ar tai būtų dabartinė, ar kita vieta politinėje virtuvėje. Tikrai nebus kažkur labai toli ant atsarginių suolelio“, – teigė M. Sinkevičius.
I. Ruginienė Vyriausybei vadovauja aštuonis mėnesius.
„Kažkas iš jūsų uždavė klausimą, kaip aš save matyčiau po kadencijos. Baigiasi kadencija – kur aš noriu būti ir ką noriu palikti? Atsimenu, tada sakiau, kad noriu išeiti iškelta galva ir didžiuotis, jog dirbau sąžiningai“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Premjere ji yra maždaug mėnesiu ilgiau, nei poste išsilaikė Gintautas Paluckas.
„Prisiėmiau atsakomybę, nelaksčiau. Žinojau, kad reitingai mažės, žinojau, kad iššvaistysiu tą įdirbį. Bet reikėjo tai daryti“, – sakė I. Ruginienė.
„Tam ir yra Vyriausybė – kad planuotų valstybės darbą į priekį, bet kartu ir valdytų krizes“, – pridūrė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga.
Krizių buvo ne viena.
Balionai su kontrabanda, krentantys dronai, degalų kainos, galiausiai – Registrų centro skandalas, kai politikai nusprendė nuo visuomenės slėpti informaciją apie duomenų nutekėjimą.
„Aš neturiu ko gėdytis. Dirbau sąžiningai, atėjau dirbti dėl kiekvieno Lietuvos žmogaus gerovės“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Ji sako, kad postai jai nerūpi.
„Niekada nebuvau įsikibusi jokios pozicijos ir nebūsiu. Kur mane likimas benuneštų“, – teigė I. Ruginienė.
„Iš premjerės šiandienos kalbėjimo susidaro įspūdis, kad ji nujaučia savo ateitį“, – sakė Seimo narė Agnė Širinskienė.
Derybos dėl naujos koalicijos numatytos trečiadienį.
Su partneriais, kuriuos socialdemokratai kartą jau buvo pašalinę iš koalicijos.
„Nuoskaudų nėra. Jeigu politikai ieškotų nuoskaudų ir nuolat gręžiotųsi atgal, darbams tikrai neliktų laiko“, – teigė Seimo narys Lukas Savickas.
„Nebūkime naivūs. Taip, tai naujas etapas, tačiau nuo mandato pradžios jau praėjo dveji metai. Per tą laiką susikaupė daug neigiamo krūvio, o atkurti visuomenės pasitikėjimą yra žvėriškai sunkus darbas“, – aiškino Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ laikinasis vadovas Virginijus Sinkevičius.
Nors balsavo vieningai, pokyčiams pritarė ne visi socialdemokratai.
Kai kurie neviešai klausia, kam, kviečiant į koaliciją, gaivinti merdinčią partiją.
„Socialdemokratai bando reanimuoti savo Vyriausybės reitingus. Tikrai netikiu, kad čia įvyko kažkoks vertybinis praregėjimas ir Remigijus Žemaitaitis staiga dėl vertybių tapo nepatrauklus“, – teigė A. Širinskienė.
Sutapimas ar ne, Seimo pirmininkas Juozas Olekas prie derybų stalo trečiadienį nebesėdės.
„Aš manau, kad nėra“, – į klausimą, ar yra būtinybė keisti koaliciją, anksčiau atsakė J. Olekas.
Tai dar labiau paskatino kalbas, kad jei M. Sinkevičius taptų premjeru, I. Ruginienė galėtų vadovauti Seimui.
„Uoj, jūs vėl apie postus“, – šyptelėjo I. Ruginienė.
Jei I. Ruginienė iš tiesų taptų Seimo pirmininke, jau per pirmąją savo kadenciją būtų spėjusi padirbėti ministre ir vadovauti dviem iš trijų svarbiausių valstybės valdžios institucijų.
Aišku, kad keistųsi ir ministrai. Ir ne tik deleguoti „Nemuno aušros“.
Kiek tiksliai – V. Sinkevičius nesako.
Paklaustas, ar buvo perspėtas apie galimus pokyčius ir ar ieško kito darbo, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, kad kol kas apie tai niekas nekalba. O į klausimą, ar dėl to neverks, ministras juokaudamas atsakė: „Nesakysiu.“
I. Ruginienė pirmadienį ant kilimėlio išsikvietė vidaus reikalų ministrą V. Kondratovičių.
„Vidaus reikalų ministrui yra iškeltos užduotys ir jas jis turi įvykdyti“, – teigė premjerė.
Tačiau nė žodžio apie tai, ar kuriam nors savo kabineto nariui turi priekaištų.
„Aš apie Budrį jau atsakiau. Pasitikiu ministru Kęstučiu Budriu ir priekaištų jam neturiu“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Tuo metu socialdemokratų lyderis M. Sinkevičius viešai užsiminė, kad vietoje K. Budrio matytų savo bendrapavardį Virginijų Sinkevičių.
Ar jis krausis lagaminus ir grįš iš Briuselio, esą paaiškės po derybų.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
(be temos)
(be temos)