 Ruginienė pasveikino Armėnijos premjerą su pergale rinkimuose

Ruginienė pasveikino Armėnijos premjerą su pergale rinkimuose

2026-06-08 16:06
Karolina Konopackienė (ELTA)

Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pirmadienį pasveikino Armėnijos ministrą pirmininką Nikolą Pašinianą su pergale Armėnijos parlamento rinkimuose.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Vyriausybės vadovė pažymėjo, kad Armėnijos visuomenė dar kartą išreiškė paramą demokratinėms vertybėms, regiono stabilumui ir šalies europinei ateičiai.

„Tikimės toliau stiprinti mūsų partnerystę ir remti Armėniją, jai siekiant glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga“, – socialiniame tinkle „X“ pirmadienį rašė I. Ruginienė.

Sveikinimu pirmadienį taip pat pasidalijo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.

„Sveikinimu Nikolą Pašinianą ir Armėnijos žmones, kurie vakarykščiuose rinkimuose pasirinko demokratinę ateitį“, – įraše socialiniame tinkle „X“ rašė K. Budrys.

„Armėnijos parlamento rinkimų rezultatai siunčia aiškią žinią apie paramą atspariai, taikiai ir į ateitį žvelgiančiai Armėnijai“, – pabrėžė ministras.

Centrinės rinkimų komisijos duomenimis, sekmadienį vykusius parlamento rinkimus laimėjo N. Pašiniano partija „Civilinė sutartis“, surinkusi 49,8 proc. balsų. Stipriausia opozicine jėga tapo milijardieriaus Samvelo Karapetiano prorusiškas partijų blokas „Stipri Armėnija“, gavęs 23,3 proc. rinkėjų pasitikėjimą.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
Armėnijos ministras pirmininkas
Nikolas Pašinianas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Kopūstas.
Galėtų jinai eiti mokintis į Virėjų kursus ir dirbti prie puodų viešoje maitinimo įstaigoje, pradžioje būtų virėjų padėjėja ir plautų puodus bei bliūdus, luptų morkas bei bulves, o paskui palaipsniui galėtų keltis pareigose ir tapti Virėja, bent jau būtų naudos.
0
0
Kopūstas.
Galėtų jinai eiti mokintis į Virėjų kursus ir dirbti prie puodų viešoje maitinimo įstaigoje, pradžioje būtų virėjų padėjėja ir plautų puodus bei bliūdus, o paskui palaipsniui galėtų keltis pareigose ir tapti Virėja, bent jau būtų naudos.
0
0
Vickis
,,Armenskujų šutkų",dabar galės daryti nesibaimindami. Pirkite vazelino.
2
0
Visi komentarai (3)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų