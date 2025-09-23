 Ruginienė pasisakė apie kandidatą į kultūros ministrus

2025-09-23 09:46
Augustas Stankevičius (BNS)

Nepaisant dalies kultūrininkų kritikos, paskirtojo premjerė Inga Ruginienė mano, kad Ignotas Adomavičius yra tinkamas kandidatas vadovauti Kultūros ministerijai, žada jam padėti.

„Tikrai pakankamai apkalbėjom įvairias sritis, nes tai ne tiktai teatrai, koncertai ir visa kita. Tai yra daug plačiau ir daugiau: tai ir kultūros paveldas, ir visi kiti dalykai. Manau, kad su mano asmenine pagalba, su geros komandos suformavimu tikrai ministras galės dirbti“, – žurnalistams antradienį Seime sakė politikė.

I. Adomavičius kandidatūrą pasiūlė „Nemuno aušra“, socialdemokratams šį portfelį iškeitus į Energetikos ministerijos.

Iki šiol ministre buvo paskirta Seimo narė, socialdemokratė Vaida Aleknavičienė. Paskirtojo premjerė sako suprantanti partietės apmaudą, tačiau pabrėžė, kad prioritetas buvo kuo greičiau suformuoti Vyriausybę.

„Negalėjau aš toliau laikyti Lietuvos įkaite. Ir kadangi pati ne vienąkart sakiau, esu orientuota į rezultatus ir darbus, tai ir šitą klausimą turėjome uždaryti kuo greičiau. Kitu atveju negalėtume net pradėti vykdyti programos“, – sakė I. Ruginienė

