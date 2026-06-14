Ruginienė: nusikaltimai žmogiškumui niekada nebus užmiršti

„Gedulo ir vilties diena liudija skaudų istorijos laikotarpį ir primena sovietų režimo nusikaltimus – masinių trėmimų pradžią. Anuomet tūkstančiai Lietuvos gyventojų buvo atskirti nuo savo tėvynės, artimųjų, namų. Tai buvo kraupus nusikaltimas žmogiškumui, kuris niekada nebus užmirštas. Šiandien savo širdyse prisimename visus nukentėjusius, pagerbiame negrįžusiųjų atminimą“, – pranešime cituojama I. Ruginienė.
„Okupacijos metu vykdytos represijos įrodo, jog laisvė nėra tik abstrakti sąvoka, o už ją pasiaukoję įpareigoja mus saugoti ir ginti Tėvynę. Šios priesaikos itin svarbios šiuo neramiu, geopolitinio gaudesio ir netgi agresijos pritvinkusiu laikotarpiu“, – pabrėžia ji.
ELTA primena, kad 1940 metų birželio 15 dieną Sovietų Sąjunga pradėjo Lietuvos okupaciją ir po metų, 1941 metų birželio 14 dieną, įvykdė pirmuosius masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į Sibirą. Gyvuliniuose vagonuose iš šalies buvo išvežta per 30 tūkst. žmonių.
Sovietų okupacijos metais Lietuva iš viso neteko apie 800 tūkst. gyventojų. Maždaug 300 tūkst. žmonių patyrė komunistinio režimo baisumus – kalėjimus, lagerius, tremtį Sibire ir tolimojoje šiaurėje. Kas trečias suimtasis mirė nuo kankinimų, bado ar nepakėlė atšiauraus klimato.
Bėgdami nuo komunistų teroro iš Lietuvos pasitraukė daugiau kaip 440 tūkst. šalies piliečių.
Gedulo ir vilties diena Lietuvoje yra minima birželio 14-ąją, o Okupacijos ir genocido diena – birželio 15-ąją.
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