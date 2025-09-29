Ruginienė kalbėjosi su Ukrainos kolege: parama Kyjivui išlieka nepajudinamu įsipareigojimu

„Lietuvos parama Ukrainai yra ir išliks tvirta, nes ji kyla iš nuoširdaus Lietuvos žmonių solidarumo ir atjautos užpultai šaliai bei mūsų bendro intereso – taikios ir saugios Europos. Ši parama ir toliau bus visapusiška, toliau padėsime Ukrainai kuo greičiau tapti pilnaverte ES nare ir dėsime visas pastangas, kad Ukraina turėtų realias, veiksmingas saugumo garantijas“, – pirmadienį Vyriausybės pranešime cituojama I. Ruginienė.
„Kalbėsime vienu balsu, ragindami partnerius didinti spaudimą Rusijai ir agresijos bendrininkams, nepavargdami siekti Rusijos atsakomybės už padarytus nusikaltimus“, – pridūrė ji.
Kaip teigiama pranešime, pokalbio metu J. Svyrydenko pasveikino praėjusią savaitę prisiekusią I. Ruginienę ir jos vadovaujamą ministrų kabinetą, palinkėjo sėkmės darbuose bei pakvietė premjerę vizito į Ukrainą.
Tuo tarpu premjerė patikino, jog pokalbį apie aktualiausius šalims klausimus aptars jau artimiausiu metu Kyjive.