R. Karbauskis nesulaukė atsakymų į Vyriausybei siųstus laiškus: kreipėsi į kontrolierius

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbaukis po to, kai Vyriausybė neatsakė į 11 iš 12 jai šešėlinės Vyriausybės balandžio–rugpjūčio mėnesiais išsiųstų raštų, kreipėsi į Seimo kontrolierius.

„Situacija yra daugiau nei netoleruotina – kaip šešėlinė vyriausybė neprašėme jokių išskirtinių teisių, tiesiog taip, kaip ir visi Lietuvos piliečiai, turime teisę kreiptis su prašymais į valdžią. Šia teise ir pasinaudojome.

Tiek viešojo administravimo įstatymas, tiek ir pačios Vyriausybės nutarimai numato, kad piliečių prašymai turi būti nagrinėjami ir į juos atsakoma – šiuo atveju to nebuvo. Dar daugiau, iš Vyriausybės vadovės pasipylė atsikalbinėjimai bei bandymai pažeminti, kaltinimai, neva norime kažko išskirtinio. Nieko išskirtinio nenorime, norime tik vieno, ką garantuoja Konstitucija visiems piliečiams vienodai – kad valstybės institucijos tarnautų žmonėms. Panašu, kad valdžia būtent tos savo tarnystės nesuvokia, užsiima biurokratizmu, ignoruoja kreipimusis raštu. Tai yra nenormalu. Juolab kad ir būdami opozicijoje atstovaujame Lietuvos žmonėms, savo rinkėjams. Per Seimo rinkimus savo balsus mums patikėjo per 200 tūkst. rinkėjų“, – sako LVŽS pirmininkas R. Karbauskis.

Dar daugiau, iš Vyriausybės vadovės pasipylė atsikalbinėjimai bei bandymai pažeminti, kaltinimai, neva norime kažko išskirtinio.

Seimo kontrolieriui Augustinui Normantui adresuotame kreipimesi nurodoma, kad ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės viešas paaiškinimas, esą prašymus Vyriausybei pasirašė „privatus asmuo, kuris vadovauja partijai“ nėra teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi Vyriausybės kanceliarija arba atskiros ministerijos savo kompetencijos ribose galėjo teisėtai nereaguoti į joms išsiųstus raštus. Juo labiau, kad Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo praktikoje yra ne kartą pabrėžta, kad „Administracinių teisinių santykių, susiklostančių tarp privačių asmenų ir valdžios institucijų, ypatumai lemia, kad privatus asmuo juose yra silpnesnioji pusė. Tokia teisinė asmens padėtis lemia, kad santykyje su viešąja administracija kilus neaiškumams, teisė aiškintina jo naudai, siekiant subalansuoti nelygias šalių pozicijas bei garantuoti asmens, kaip silpnesnės šalies, apsaugą. Iš to valstybės institucijoms, įstaigoms, pareigūnams ir kitiems atitinkamus įgaliojimus turintiems asmenims kyla pareiga vadovautis Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais gero viešojo administravimo, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principais.“

Kreipimesi prašoma ištirti biurokratizmo atvejus, kai Vyriausybės kanceliarija bei ministerijos jų kompetencijų ribose nuo balandžio mėn. iki rugpjūčio mėn. neužtikrino šešėlinės Vyriausybės pateiktų raštų su prašymų nagrinėjimo bei į juos iki šiol neatsakė.