Prokurorė kreipsis į Seimą dėl trijų parlamentarų neliečiamybės naikinimo

Ji prašys leidimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn socialdemokratus Eugenijų Sabutį ir Tomą Martinaitį bei „Nemuno aušros“ frakcijai priklausantį Saulių Bucevičių.
Visiems jiems norima pateikti įtarimus vadinamosiose čekiukų bylose.
Pagal Konstituciją, Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržoma jo laisvė.
Leidimą patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn gali duoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141.
Socialdemokratų, „aušriečių“ bei „valstiečių“ koalicijos sutartyje numatyta, kad bet kuris koalicijos narys, dėl kurio neliečiamybės panaikinimo į Seimą kreipiasi Generalinė prokuratūra, iš karto viešai Seimo posėdyje padaro pareiškimą sutinkantis, kad jo neliečiamybė būtų panaikinta, nesudarant tyrimo komisijos. Tai leistų greičiau priimti sprendimą dėl imuniteto panaikinimo.
Išimtis padaryta tik „Nemuno aušros“ atstovams. Jiems leidžiama nepaisyti šio punkto, esant motyvuotam prašymui.
BNS rašė, kad E. Sabučiui norima pateikti įtarimus dėl galimai suklastotų 18 dokumentų ir neteisėto 3 tūkst. eurų pasisavinimo būnant Jonavos tarybos nariu.
Dabartinis susisiekimo ministras trečiadienį žurnalistams sakė prašysiąs jo klausimą nagrinėti supaprastinta tvarka.
„Nesijaučiu kaltas, bet atsakomybės nesikratysiu. (...) Bent jau iki šios sekundės mano mąstymas buvo toks, kad nesikratydamas (atsakomybės – BNS), galiu atsisakyti neliečiamybės, bet pats atsisakyti jos negaliu, Seimas turi balsuoti“, – žurnalistams sakė politikas.
Buvęs Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys T. Martinaitis įtariamas 2019–2023 metais galėjęs suklastoti 12 dokumentų ir taip pasisavinti maždaug 3,5 tūkst. eurų.
Socialdemokratas anksčiau taip pat yra sakęs, kad prašys Seimo naikinti jo imunitetą supaprastinta tvarka.
Buvęs Akmenės rajono tarybos narys „aušrietis“ S. Bucevičius BNS yra pareiškęs, kad supaprastinta tvarka imuniteto neatsisakys, nes prokuratūros elgesį laiko nesąžiningu.
Pernai Seimo patvirtinta nauja tvarka leidžia Seimo nariams pareikšti, kad jie sutinka su imuniteto panaikinimu, ir sprendimas dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo vienu parlamento balsavimu tą pačią dieną.
Kitu atveju turi būti sudaroma komisija, kuri aiškinasi, ar parlamentaras nėra persekiojimas dėl savo politinės veiklos. Ji padaro išvadą ir teikia Seimui rekomendaciją, ar tenkinti prokuratūros prašymą, ar ne. Tik po to Seimas priima galutinį nutarimą.
