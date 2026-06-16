Prezidentas: man buvo išties sunku tuo patikėti

Antradienį skaitydamas metinį pranešimą Seime, situaciją jis pavadino gėdinga, apsivalymą – būtinu, o baudžiamojo persekiojimo sistemą – kertine valstybės atrama.
„Tai išties gėdinga situacija, kurią praskaidrina tik žinojimas, kad Lietuvos teisėsauga aktyviai ir garbingai atlieka savo darbą. Žinutė siunčiama visiems – politikams, valstybės tarnautojams, pareigūnams, verslo atstovams. Nesvarbu, kokiai partijai priklausote, kokias pareigas einate, kiek įtakos turite, kokius ryšius esate sukūrę ar kokius antpečius nešiojate – Lietuvoje nėra ir nebus žmonių, stovinčių aukščiau įstatymo“, – sakė šalies vadovas.
„Kartais apsivalymas tiesiog būtinas, jei norime dar žingsneliu priartėti prie visiems vienodai teisingos teisinės valstybės. Tai yra galimybė mums visiems dar kiek aukščiau kilstelėti teisinės – o ir politinės – atsakomybės kartelę“, – kalbėjo jis.
„Efektyviai veikianti baudžiamojo persekiojimo sistema – teisėsauga, prokuratūra ir teismai – šiandien yra kertinė valstybės atrama“, – pridūrė G. Nausėda.
BNS rašė, kad po pernykščių „Laisvės TV“ ir tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ tyrimų teisėsauga pradėjo tyrimus dėl G. Palucko verslo ir jo praeities. Politikui galop buvo pateikti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo, nors jis neigia nusikaltęs.
G. Nausėda tvirtino, kad šioje istorijoje „iki šiol neišgirdome rišlių atsakymų į klausimus apie verslo ryšius, sandorius ir turto kilmę“.
Pareigūnai pernai taip pat pradėjo tyrimą dėl korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, o šiemet pateikė įtarimus buvusiam žemės ūkio ministrui konservatoriui Kaziui Starkevičiui ir tuometiniam Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderiui, Seimo nariui Sauliui Skverneliui.
K. Starkevičius pavasarį pasitraukė iš Seimo ir, anot naujienų portalo „15min“, teisėsaugai prisipažino paėmęs iki 20 tūkst. eurų kyšį.
Kyšio ėmimu dėl galimo politinio palankumo Valstybinės augalininkystės tarnybos tuometei vadovybei įtariamas ir S. Skvernelis, tačiau jis kaltę neigia ir liko dirbti Seime.
„Man, kaip žmogui, išties buvo sunku patikėti. Bet kaip valstybės vadovui dar baisiau žinoti, kad visa institucija, Valstybinė augalininkystės tarnyba, iš esmės buvo pajungta verslo reketavimui ir veiklai, kurios negalima įvardinti kaip nors kitaip negu organizuotas nusikalstamumas“, – sakė G. Nausėda.
„Deja, pastaraisiais metais vis iš naujo kartojasi nemalonūs politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalai, liudijantys, kad mes, kaip valstybė ir visuomenė, vis dar esame pažeidžiami. Valdomi godulio ir savanaudiškumo. Linkę lengvabūdiškai pamiršti ir paminti bendrąjį gėrį“, – kalbėjo jis.
G. Nausėda Seime skaitė septintąjį metinį pranešimą.
Konstitucija numato, kad šalies vadovas metiniame pranešime apžvelgia šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką.
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