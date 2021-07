Prezidentas: klausimas dėl antrosios kadencijos – ankstyvas

Tradicinėje metinėje spaudos konferencijoje trečiadienį jis sakė apie antrą kadenciją dar negalvojantis, kadangi neįgyvendino ir visų prieš pirmąją kadenciją duotų pažadų.

„Labai atvirai pasakysiu – šiandien aš apie tai negalvoju, nes man, tiesą sakant, tai yra neįdomu dėl daugelio aplinkybių. Pirma, mes neįgyvendinome to, ką pažadėjome žmonėms prieš pirmąją kadenciją ir aš turiu dar gerus trejus metus. Mes jau šį bei tą padarėme, nepaisant to, kad nebuvo lengva, nepaisant to, kad buvo kitos institucijos su savais įsivaizdavimais, bet manau, kad dar tikrai daug padarysime per likusius trejus metus“, – kalbėjo G. Nausėda.

Jis taip pat teigė, kad antrai kadencijai gali turėti įtakos ir sveikata bei kiti planai.

„Žinote, kita kadencija – gyvenimas labai įdomus ir sveikatos dalykai gali turėti įtakos, ir kiti planai. Šiandien tikrai yra pernelyg ankstyva ir jeigu kas nors žino, ką aš darysiu 2024 metais, reiškia, kad tie žmonės turi daugiau informacijos negu aš“, – tvirtino šalies vadovas.

Prezidento pareigas G. Nausėda eina nuo 2019 metų liepos 12 dienos, rinkimų antrajame ture įveikęs dabartinę premjerę Ingridą Šimonytę.

Poste jis pakeitė dvi kadencijas dirbusią Dalią Grybauskaitę.

G. Nausėda: kalbėtis su žmonėmis geriau nei skaityti spaudą

Prezidentas Gitanas Nausėda sako kadencijos pradžioje pernelyg daug dėmesio kreipęs į tai, kas apie jį komentuojama, o dabar verčiau bendraujantis su žmonėmis nei skaitantis spaudą.

„Kadencijos pradžioje aš pernelyg daug žiūrėdavau ir skaitydavau, kas ką pasakys, kas ką pakomentuos. Šiandien aš šito atsisakiau, aš stengiuosi kalbėti su žmonėmis, nes tai pats geriausias šaltinis sužinoti, kaip atrodo situacija iš tikrųjų“, – žurnalistams trečiadienį sakė prezidentas.

Pasak jo, žmonės „tiesiai į akis“ pasako tiek apie gerus, tiek apie blogus dalykus.

„Bendravimas su žmonėmis tiesiogiai yra kur kas geresnis dalykas negu skaityti spaudą ir, tiesą sakant, pasidarė gerokai ramiau, jaučiuosi daug užtikrintesnis. Tam tikras išvadas kaupiantis patirčiai darau ir aš“, – teigė G. Nausėda.