Prezidentas 1863–1864 metų sukilimo minėjime Varšuvoje: laisvė nėra duotybė

„Esame Sausio sukilėlių verti palikuonys – ir tokie turime likti. Neabejoju, kad toliau sklandžiai plėtosime strateginę partnerystę bei nepavargdami dirbsime dėl laisvės“, – Prezidentūros pranešime sakė prezidentas.
Jo teigimu, šiomis dienomis Rusiją, ir vėl atvirai grasinančią visam civilizuotam pasauliui ir kiekvienai laisvę mylinčiai šaliai, kuri atsisako nusilenkti ir paklusti.
„Siekdama atkurti imperiją, Rusija jau beveik ketverius metus puola Ukrainą. Puola Ukrainoje tai, ko labiausiai negali pakęsti – pačią laisvės idėją. Idėją, kuri tokia brangi ir Lietuvai, ir Lenkijai, ir visoms valstybėms, kurios savo egzistenciją grindžia demokratinėmis vertybėmis. Šiandien esame bendro priešo taikinyje. Savo drąsa, tvirtumu, pasisekimu keliame pavojų Kremliaus diktatoriui, kuris pavergtųjų milijonams tegali pasiūlyti tik dar daugiau kančių ir sielvarto“, – kalbėjo Lietuvos vadovas.
Kaip rašė BNS, G. Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdiene šeštadienį lankosi Varšuvoje, kur susitinka su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu ir dalyvaus 1863–1864 metų sukilimo metinių minėjimo renginiuose.
