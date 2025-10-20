Premjerė su krašto apsaugos ministre aptars nesusipratimą komunikuojant apie lėšas gynybai

„Pirmadienį numatytas mano susitikimas su premjere, nes tikrai norime ramiai pasikalbėti, ne penkias minutes prabėgomis, o iš tikrųjų ramiai susėsti ir apsišnekėti, taip pat ir apie darbus, matyt, pašnekėti“, – penktadienį žurnalistams sakė D. Šakalienė.
Pasikalbėti su ministre akis į akį pageidavo ir Vyriausybės vadovė.
BNS rašė, kad premjerės ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasipiktinimą Krašto apsaugos ministerija (KAM) praėjusią savaitę sukėlė ministerijoje surengtas neformalus kitų metų gynybos biudžeto pristatymas nuomonės formuotojams ir žurnalistams, po kurio socialiniuose tinkluose paskelbta, jog Vyriausybė nevykdo pažado pasiekti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) finansavimą krašto apsaugai.
LSDP lyderis šį pristatymą pavadino „keistu žanru“, o premjerė I. Ruginienė – sabotažu ir nesusipratimu. Ji pareiškė neleisianti politikuoti tokioje svarbioje srityje kaip gynyba ir ragino politikus „baigti galvoti tik apie save“.
Vyriausybės vadovė neatsakė, ar pasitiki D. Šakaliene ir laukia susitikimo su ja.
Krašto apsaugos ministrė žurnalistams sakė apie neformalų susitikimą sužinojusi tik, kai jis jau buvo įvykęs, nes tuo metu pati buvo užsienio komandiruotėje.
Kitų metų valstybės biudžete pasiūlius gynybai skirti 5,38 proc. BVP, ministrė teigia, jog tokio biudžeto pakanka esminiams įsipareigojimams įgyvendinti, nors ir buvo prašyta kiek daugiau lėšų.
Šių metų pradžioje iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovybės sudaryta Valstybės gynimo taryba nutarė 2026–2030 metais gynybai skirti 5–6 proc. BVP.
Naujausi komentarai