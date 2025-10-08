Premjerė: nepradėsiu žaidimų su ministerijų mainais

„Esu dabar tokioje pozicijoje ir mano pagrindinė misija – išlaikyti stabilumą Vyriausybėje. Nepradėsiu žaidimų su ministerijų mainais, nes, man atrodo, šiandien kritiškai svarbu susikoncentruoti ties tais tikslais, kuriuos esame išsikėlę Vyriausybės programoje“, – trečiadienį po susitikimo su prezidentu žurnalistams sakė ji.
Vyriausybės vadovė pabrėžė, kad šįkart naujo kultūros ministro kandidatūrą vertins labai atsakingai.
„Nebus taip, kad pateikus pavardę automatiškai tas žmogus taps ministru. Ačiū, vieną kartą pabandėme, antrą kartą šito proceso nenoriu“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Anot jos, apie tai kitą savaitę ji diskutuos su „Nemuno aušros“ atstovai.
Pagal koalicijos sutartį, šios partijos atsakomybei priskirta Kultūros ministerija. Dėl to sukilo kultūros bendruomenė.
