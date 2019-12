Politologai: premjero delsimą dėl J. Narkevičiaus lemia politiniai žaidimai

Ekspertų teigimu, valdančiųjų apsisprendimas nepaisyti šios prezidento pozicijos gali neigiamai paveikti jų reitingus ir netgi karčiai atsirūgti 2020 metų rinkimuose.

Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, politologas Lauras Bielinis įsitikinęs, kad premjeras sprendimą dėl susisiekimo ministro ateities atidėlioja bandydamas išsaugoti koaliciją.

„Pagrindinė priežastis yra Skvernelio bandymas susitarti su koalicija, nes jis puikiai supranta, kad patraukus ministrą iš posto, koalicijos partneriai lenkai gali pasitraukti ir taip suardyti Vyriausybę. Taigi, Skvernelis iš tikrųjų tokiu būdu signalizuoja, kad jis dar nėra pravedęs derybų ir nėra galutinai susitaręs su koalicijos partneriais“, – Eltai teigė L. Bielinis.

Anot VDU profesoriaus, jei kalbėtume apie tarpinstitucinę konfrontaciją, prezidento pozicija yra gerokai palankesnė nei valdančiųjų. L. Bielinio teigimu, dėl šios priežasties susidūrimai su prezidentu gali nulemti dar didesnį valdančiųjų reitingų kritimą.

„Valdantieji turi suvokti, kad prezidentas yra daug palankesnėje pozicijoje negu jie, nes prezidentui negresia jokie rinkimai šiandien ir ateinančiais metais, prezidento pozicija labai aiškiai užfiksuota konstitucine prasme ir ji nepajudinama. Tuo tarpu valdantieji dabar yra labai sudėtingoje situacijoje, nes jiems bet kokia klaida, bet koks nesusipratimas arba diskusija su prezidentu gali nulemti dar didesnį jų reitingų kritimą ir jų pralaimėjimą rinkimuose, koalicijos pakrikimą, iširimą ir Vyriausybės atsistatydinimą“, – kalbėjo VDU profesorius. Jis akcentuoja, kad valdantieji turi gerokai daugiau silpnų vietų nei šalies vadovas.

L. Bielinis mano, kad prezidentas ne tik vertindamas J. Narkevičių, bet ir kitose panašiose situacijose turi nuosekliai iš politikų reikalauti labai aiškių moralinių principų.

„(Prezidentas. – ELTA) turi labai aiškiai parodyti visuomenei ir politikams, kad moraliniai principai politikoje nėra kažkas tokio esančio antrajame plane. Tai bazinis politinių santykių principas, todėl prezidentas, reikalaudamas laikytis aiškių moralinių principų politiniuose veiksmuose ir priimant sprendimus, formuoja labai aiškų signalą ne tik valdantiesiems, bet ir visiems politikams, esantiems bet kokiame politiniame lauke, kad nuo šiandien jis kontroliuos šią situaciją ir kritikuos, jeigu politikai nesilaikys tų moralinių principų, kurie labai aiškūs ir suprantami“, – savo nuomonę išsakė L. Bielinis. Politologo nuomone, prezidentas taip ir stengsis elgtis.

Mykolo Romerio universiteto (MRU) politologė Rima Urbonaitė taip pat laikosi nuomonės, kad premjero galutinio atsakymo dėl J. Narkevičiaus atidėliojimą lemia koalicijos vidiniai žaidimai.

„Tai koalicijos vidiniai žaidimai. Nes turbūt pavadinti to partneryste tikrąja to žodžio prasme sunkiai apsiverčia liežuvis. Vien dėl to, kad mes matome, jog yra kažkokia pasiutpolkė, kalbant apie partnerių pageidavimus. Mes tai matome ne tik keliant biudžeto klausimus, bet, apskritai visa situacija rodo, kad nėra nei stabilumo, nei kažkokio valstybinio matymo. Akivaizdu, kad yra nemažai ir asmeninių interesų, kurių tenkinimu užsiima kai kurie koalicijos partneriai“, – Eltai teigė R. Urbonaitė. Pasak jos, svarbu ir tai, kad vis dar lieka neaišku, kas bus paskirtas ekonomikos ir inovacijų ministru.

„Matyt, dabar ir norima išsiaiškinti, kas yra kas, nes dar klausimas – o kas bus ekonomikos ir inovacijų ministru. (...) Matyt, dar laukiama, kada įvyks vadinamasis koalicijos partnerių posėdis... Gal tada jau bus kažkokie taškai sudėlioti“, – kalbėjo ekspertė. Visgi, R. Urbonaitės teigimu, tikėtis, kad S. Skvernelis teiks prezidentui susisiekimo ministro atstatydinimą, kol kas nelabai realu.

„Jeigu dabar išeitų premjeras ir pasakytų, kad „aš teikiu prezidentui šito ministro atstatydinimą“, tai man labai sunku suprasti, kokie argumentai būtų, nes bent jau šiuo metu premjeras gina ministrą“, – abejojo R. Urbonaitė.

MRU ekspertė mano, kad prezidento pozicija dėl J. Narkevičiaus nesikeis, nepaisant to, kaip pabrėžė politologė, šalies vadovas į atvirą konfliktą su valdančiaisiais neturėtų eiti.

„Ministras yra atskaitingas Seimui ir prezidentui ir tiesiogiai pavaldus ministrui pirmininkui. Iš šios pusės žiūrint, prezidentas negali nereaguoti. Jis ir sureagavo. Manau, kad jis ir toliau laikysis tos linijos ir tikrai nesitrauks. Kitaip tariant, prezidentas nuomonės nekeis ir galbūt laikas nuo laiko ją primins. Nemanau, kad bus pasirinktas kelias eiti į atvirą konfliktą. Tai būtų neprotinga, neracionalu ir nemanau, kad prezidentas tokį kelią pasirinks“, – sakė ekspertė.

R. Urbonaitė taip pat laikosi tos pačios nuomonės kaip L. Bielinis ir teigia, kad valdantiesiems tolesnis prezidento pozicijos nepaisymas gali skaudžiai atsiliepti.

„Visgi, jei prezidentas toliau bus ignoruojamas – G. Nausėda dar turi nemažą pasitikėjimo kreditą visuomenėje – tai prezidento žodis gali valdantiesiems skaudžiai atsiliepti per 2020 metų rinkimus“, – patikino MRU politologė.