Po žinios iš STT – Živilės Pinskuvienės reakcija

„Antraštės skambios, bet nieko ypatingo ar tragiško nėra. Todėl labai aiškiai pasakau: nei man, Širvintų rajono savivaldybės merei Živilei Pinskuvienei, nei mano mamai, Savivaldybės tarybos narei Marijai Gudonienei, jokie įtarimai nėra pareikšti. Aš, kaip merė, STT apklausta nebuvau. Mano mama, Marija Gudonienė, buvo apklausta liudytojos statusu. Ir labai svarbu pasakyti – ji pati gegužės 28 d. kreipėsi į STT ir FNTT (raštą pridedu), raštu informuodama, kad yra pasirengusi pateikti visą reikalingą informaciją, dokumentus ir paaiškinimus dėl 2024 metais sudaryto buto Palangoje įsigijimo sandorio. Mama pati kreipėsi, nes jai, kaip ir man, svarbu, kad viskas būtų įvertinta objektyviai, skaidriai ir remiantis ne gandais, o dokumentais. Dar kartą primenu ir kitą esminį faktą: nei savivaldybės meras, nei savivaldybės tarybos nariai, tarp jų ir tarybos narė Marija Gudonienė, nedalyvauja organizuojant ar vykdant Administracijos viešųjų pirkimų procedūras. Jie nevertina tiekėjų pasiūlymų, nenustato laimėtojų, nepriima sprendimų dėl viešojo pirkimo sutarčių sudarymo. Tai yra labai konkretūs dalykai, nustatyti teisės aktuose. Suprantu, kad skandalą sukurti visada lengviau nei ramiai perskaityti dokumentus. Suprantu, kad garsios frazės socialiniuose tinkluose plinta greičiau nei faktai. Bet faktai yra tokie: įtarimų nėra, aš apklausta nebuvau, mama teikia prašomą informaciją institucijoms, o viešųjų pirkimų procedūrose nei meras, nei tarybos nariai nedalyvauja. Visa kita – bandymas iš užuominų kurti istoriją. O aš ir toliau sakau tą patį: dokumentai yra, atsakymai yra. Skaidriai. Atvirai. Ramiai“, – feisbuke rašė politikė.
STT tyrimas pradėtas po to, kai naujienų portalo „Delfi“ žurnalistas Tomas Janonis ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas pranešė, kad Ž. Pinskuvienės mama, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė M. Gudonienė, butą Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkst. eurų kainą.
Žurnalistų duomenimis, šį butą M. Gudonienė įsigijo iš Ž. Pinskuvienės pažįstamo verslininko Vilmanto Guobio, kurio valdoma įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų.
M. Gudonienė BNS pradėto tyrimo nekomentavo ir paragino susisiekti darbo dienos pabaigoje, pažymėjusi, kad „kaip tarybos narė tikrai nedalyvauja viešuosiuose pirkimuose“.
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