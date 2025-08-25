Po Skvernelio klausimo Ruginienei teko aiškintis

Pirmadienio rytą Seime vyko kandidatės į ministres pirmininkes susitikimas su iš koalicijos išmesta Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“. Posėdžio metu S. Skvernelis kreipėsi į I. Ruginienę, atkreipdamas dėmesį į jos pasisakymus karo Ukrainoje klausimu.
„Žodžiai – žodžiais, bet kalbėkime faktais. Vakar dalyvavote Ukrainos paramos mitinge, pasakėte, kad remsite Ukrainą iki pergalės. Kaip įsivaizduojate jums reikės ją remti, jeigu jūs Seime su savo naujais koalicijos partneriais daugumos tam neturite?“ – klausė S. Skvernelis.
Seimo pirmininkas nurodė, jog sausio mėnesį 9 „Nemuno aušros“ atstovai bei visi 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių nebalsavo už rezoliuciją dėl Lietuvos gynybos ir saugumo politikos.
„Iš viso 20 Seimo narių nesutinka su tuo – t. y., nesmerkia neišprovokuotos ir neteisėtos Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą, neįsipareigoja besąlygiškai remti Ukrainos, neįsipareigoja Ukrainos gynybos ir saugumo sektoriui skirti ne mažiau kaip 0,25 proc. Lietuvos BVP, neįsipareigoja stiprinti nacionalines ir tarptautines sankcijas (...), nemano, kad JAV yra svarbiausia strateginė partnerė, nemano, kad Lietuvos ir Vokietijos partnerystė taip pat yra strateginis prioritetas, nemano, ir nepatvirtina, kad stiprins strateginę partnerystę su Lenkija“, – Seime patvirtintos rezoliucijos punktus, kurių nepalaikę dalis „aušriečių“ ir jungtinė „valstiečių“ frakcija, priminė jis.
„20 jūsų koalicijos narių turi visiškai kitokią poziciją, nei jūs dabar deklaruojate“, – konstatavo S. Skvernelis.
Dėl rezoliucijos 2 jungtinės „valstiečių“ frakcijos atstovai balsavo prieš, 9 – susilaikė. Tuo metu 10 „Nemuno aušros“ atstovų palaikė minėtą rezoliuciją, 1 balsuojant susilaikė, 8 balsavime nedalyvavo. Tiesa, šiame balsavime nedalyvavo ir 3 demokratai.
Dėl to abejonių nėra – bent jau derybose šiuo klausimu net nebuvo diskusijų.
Atsakydama į buvusio koalicijos partnerio klausimą, I. Ruginienė patikino – jos vedamos Vyriausybės ir koalicijos įsipareigojimai Ukrainai išlieka.
„Noriu pasakyti, kad net ir mūsų derybiniuose susitikimuose visi koalicijos partneriai aiškiai pasakė – Ukrainai parama turi ne mažėti, bet didėti. Tas yra sutarta. Aš dėl to labai džiaugiuosi“, – patikino kandidatė į premjeres.
„Dėl to abejonių nėra – bent jau derybose šiuo klausimu net nebuvo diskusijų“, – pridūrė ji.
Tiesa, ji atkreipė dėmesį, jog iki sprendimų dėl koalicinės sudėties, S. Skvernelio vedama partija nebuvo nusiteikusi prieš darbą su „valstiečiais“.
„O visai neseniai, dar prieš gerą savaitę, jūs pats norėjote, kad tie patys, kas nebalsavo, būtų su jumis toje pačioje koalicijoje“, – ironizavo I. Ruginienė.
„Norėti – viena, turėti – kita“, – socialdemokratei replikavo S. Skvernelis.
