Po skundo perskaičiavo Panerių apygardos balsus: situacija – stebinanti

Po balsų perskaičiavimo atleistas apygardos rinkimų komisijos vadovas.

Perskaičiuoti balsus šioje apygardoje VRK nusprendė po to, kai sekmadienį vykusio posėdžio metu nustatyta, kad rinkimų protokolai pateikti be parašų, trūkumų būta ir kituose dokumentuose. Suskaičiuoti tiek vienmandatės, tiek daugiamandatės apygardų balsus VRK nariams nuo vidurdienio truko bemaž iki 23 valandos.

Situaciją po balsų perskaičiavimo pristatęs komisijos narys Tauras Rutkūnas teigė, kad visose rinkimų apylinkėse biuletenių neatitikimai yra paklaidos ribose, tačiau Trakų Vokės apylinkėje „situacija yra stebinanti“ – čia nustatytas maždaug dešimtadalio balsų neatitikimas.

Pasak T. Rutkūno, komisijos nariai nustatė, kad vienmandatėje apygardoje buvo nepriskaičiuotas 131 rinkėjo balsas, jie pasiskirstė taip: Agnei Bilotaite neįrašyti 73 balsai, Ritai Balčiūnienei – 37, Vydui Gedvilui – 33, Liutaurui Vičkačkai – 10, Linui Balsiui ir Rimui Andrikiui – po devynis, Karoliui Stasikėnui – trys.

Jonui Viesului priskaičiuota dešimtimi balsų per daug, devyniais balsais per daug sulaukė Andrej Kažuro, Kristina Ulevičiūtė-Rogė – keturiais per daug, Artūras Skardžius ir Tomas Keršis – vienu per daug.

„Taip pat nustatyta, kad papildomai yra dar 22 negaliojantys biuleteniai“, – sakė T. Rutkūnas.

Jo teigimu, perskaičiavus balsus daugiamandatėje apygardoje nustatyta, kad čia nepriskaičiuoti 149 balsai, taip pat rasta ir 11 negaliojančių biuletenių.

„Tai mes ir darome tą išvadą, kas ir nurodyta buvo skunde kandidatės Renatos Cytackos, kad būtent apie pusantro šimto balsų paštu gautų nebuvo įtraukta į sistemą, o tuos biuletenius mes radome maišuose“, – sakė VRK narys.

Tai mes ir darome tą išvadą, kas ir nurodyta buvo skunde kandidatės Renatos Cytackos, kad būtent apie pusantro šimto balsų paštu gautų nebuvo įtraukta į sistemą, o tuos biuletenius mes radome maišuose.

Tėvynės Sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams VRK papildomai priskaičiavo 53 balsus, Laisvės partijai – 40, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai – 15, Liberalų sąjūdžiui – 14, Lietuvos socialdemokratų partijai – 11, Darbo partija – penkis, likusioms partijoms – po tris-keturis.

Perskaičiuodami balsus VRK nariai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad bent devyni vienam Liberalų sąjūdžio kandidatui atitekę pirmumo balsai gali būti įrašyti vieno ir to paties žmogaus, jau po balsavimo.

„Mes su daugeliu komisijos narių pastebėjome, kad už Liberalų sąjūdžio vieną kandidatą, viena ranka, reitingavimo eilutėje yra įrašytas jo numeris berods devyniuose biuleteniuose. Pastebėjome, kad tie biuleteniai apskritai galėjo būti nereitinguoti, už partiją balsuota įvairiom spalvom – tiek juoda, tiek mėlyna, o būtent visiškai vienoda spalva reitingavime vienas langelis užpildytas, visiškai vienu braižu nurodytas vienas kandidatas“, – sakė VRK narys.

Jis pasiūlė per ateinančią savaitę perskaičiuoti visus šioje apylinkėje atiduotus pirmumo balsus, komisija tokiam pasiūlymui pritarė. Tiesa, nuspręsta perskaičiuoti tik 5 proc. ribą perkopusių partijų pirmumo balsus.

Po balsų perskaičiavimo VRK nusprendė atleisti iš pareigų Panerių-Grigiškių apygardos rinkimų komisijos pirmininką Saulių Markelevičių.

„Kadangi yra nustatyta tiek daug neatitikimų, yra parengtas projektas ir siūlytina atleisti apygardos pirmininką, kaip neužtikrinusį, kad būtų pasirašytas faktinius duomenis atitinkantis protokolas“, – pasiūlymą pateikė T. Rutkūnas.

VRK bendru sutarimu pritarė S. Markelevičiaus atleidimui ir taip pat pavedė naujajam apygardos pirmininkui Pijui Savickui spręsti dėl tolimesnio Trakų Vokės apylinkės rinkimų komisijos pirmininkės Boženos Jutkevičienės darbo.

Perskaičiavus balsus šioje apygardoje, galutinis pirmojo Seimo rinkimų turo rezultatas nepasikeitė – į antrąjį turą pateko konservatorė Agnė Bilotaitė ir Laisvės partijos kandidatė Rita Balčiūnienė, trečiojoje vietoje liko Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos kandidatė Renata Cytacka.

Galutiniais VRK patvirtintais duomenimis, A. Bilotaitė gavo 3 892 balsus, R. Balčiūnienė – 1 585, R. Cytacka – 1492.