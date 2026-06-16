Po Mindaugo Sinkevičiaus žinios apie premjero postą – ir politiko tėvo reakcija

„Laukia neramus gyvenimo etapas, sunkus gyvenimo etapas, atsakomybės našta, daug problemų“, – žurnalistams antradienį Seime sakė politikas.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui vadovaujantis R. Sinkevičius tikino patarimų sūnui apsisprendžiant dėl siekio vadovauti Ministrų kabinetui nedalinęs, tačiau sėkmės palinkėjęs.
Paklaustas, ar sveikina tokį sūnaus sprendimą, jis teigė, jog tai priklausys nuo to, „kaip jam seksis“.
„Su sveikinimais palauksim“, – sakė parlamentaras.
„Manau, kad teisingas sprendimas. Jeigu jau tapai partijos pirmininku, tai esi atsakingas už tą politinę bendruomenę ir turi turėti instrumentus, kaip dirbti, kad ta politinė bendruomenė ir toliau išliktų valdžioje, stiprėtų, demokratėtų ir taip toliau“, – pridūrė jis.
M. Sinkevičius Vyriausybės vadovo pareigose pakeis Ingą Ruginienę, premjere dirbusią nuo pernai rudens, kai naujasis Ministrų kabinetas buvo sudarytas po Gintauto Palucko atsistatydinimo.
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