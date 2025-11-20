Parlamentarai balsuos dėl socialdemokrato Nedzinsko teisinės neliečiamybės naikinimo

Kaip antradienį Seimo salėje kalbėjo generalinė prokurorė Nida Grunskienė, teisėsauga socialdemokratui įtarimus dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo nori pareikšti, nes šis, būdamas Trakų savivaldybės tarybos nariu, galimai suklastojo aštuonis dokumentus ir pasisavino per 2 tūkst. eurų.
Politikas nuo 2020 metų gruodžio 17 dienos iki 2023 metų balandžio 14 dienos gavo 2018 eurų kompensaciją už degalus, nors turimi dokumentai rodo, kad už juos sumokėta septynių skirtingų juridinių ir fizinių asmenų kortelėmis.
Pats A. Nedzinskas paprašė jo teisinės neliečiamybės klausimą nagrinėti supaprastinta tvarka, tai yra nesudarant laikinosios tyrimo komisijos.
Parlamentaras tvirtina nepiktnaudžiavęs tarybos nario išmokomis, jis teigė šiukšlių dėžėse čekiukų nerinkęs, o į teisėsaugos akiratį galėjo pakliūti, nes neturėdamas lėšų naudojosi artimųjų, draugų automobiliais.
Konstitucija numato, kad Seimo narys be parlamento sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Norint panaikinti jo teisinį imunitetą, už tai turi balsuoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141.
BNS rašė, jog A. Nedzinskas yra šeštasis Seimo narys, dėl kurių imuniteto naikinimo prokurorė kreipėsi vadinamosiose čekiukų bylose.
Seimas jau panaikino „čekiukų“ bylose įtarimų sulaukusių socialdemokratų Eugenijaus Sabučio, Tomo Martinaičio, taip pat panaikinta ir Liberalų sąjūdžio atstovo Andriaus Bagdono bei „Nemuno Aušros“ partijai priklausančio Sauliaus Bucevičiaus neliečiamybė.
Prokurorė buvo kreipusis ir dėl socialdemokrato Arūno Dudėno imuniteto, tačiau Seimas neleido patraukti jo baudžiamojon atsakomybėn.
