„Paprasta susitarti nebus“: socialdemokratai ir demokratai pradėjo derybas dėl koalicijos

Šiuo metu opozicijoje dirbanti partija derėsis dėl prisijungimo prie valdančiosios daugumos su socialdemokratais bei „valstiečiais“.
„Dabar pradėsime rimtus pokalbius. Pirmiausia aš norėčiau, kad tie rimti pokalbiai prasidėtų nuo turinio, nuo to demokratų dokumento, kurį demokratai persiuntė socialdemokratams, su kuriuo jie turėjo visą dieną susipažinti, įvertinti. Tikiuosi, mes pradėsime nuo to, o pozicijos, opozicijos yra antraeiliai dalykai“, – žurnalistams trečiadienį prieš dvišales derybas sakė laikinasis demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
Tarp svarbiausių partijos darbų V. Sinkevičius išskiria demografinių problemų sprendimą, ekonomikos stiprinimą, nacionalinio saugumo užtikrinimą, regionų plėtrą.
„Kaposime biurokratiją ir realiai padėsime žmonėms“, – sakė jis.
Politikas teigė, kad derybos su LSDP nebus lengvos.
„Šiandien aš nemanau, kad bus paprasta susitarti. Mes taip pat nesame naivūs ir visi puikiai suprantame, kad tie mūsų siūlymai kainuoja, biudžetas nėra guminis, reikės prioritetizuoti. Mes tikrai norime išgirsti ir kolegų socialdemokratų įžvalgas“, – kalbėjo V. Sinkevičius.
Demokratų derybinėje grupėje – europarlamentaras V. Sinkevičius, Seimo nariai Tomas Tomilinas, Lukas Savickas, Jekaterina Rojaka, Linas Kukuraitis ir Domas Griškevičius.
Tuo metu į LSDP derybinę grupę nuspręsta deleguoti partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių, jo pirmąjį pavaduotoją Robertą Duchnevičių, taip pat Ingą Ruginienę, Orintą Leiputę, Rasą Budbergytę ir Jurą Taminską.
Kaip skelbė ELTA, antradienį posėdžiavusi demokratų valdyba apsisprendė pradėti konsultacijas su LSDP dėl koalicijos. Tądien Briuselyje vyko valdančiąją daugumą formuoti planuojančių partijų lyderių M. Sinkevičiaus, V. Sinkevičiaus ir Aurelijaus Verygos susitikimas.
Ketvirtadienį tartis dėl naujos koalicijos susitiks visų trijų potencialios naujos valdančiosios daugumos partijų derybinės grupės.
Iš koalicijos išmetė „Nemuno aušrą“
Šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
LSDP lyderis M. Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis taip pat tikino, jog jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui, naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas V. Sinkevičius.
Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
Be kita ko, viešojoje erdvėje dar praėjusią savaitę buvo svarstoma, jog M. Sinkevičiui nusprendus perimti vadovavimą Vyriausybei, premjerei I. Ruginienei galėtų atitekti šiuo metu Juozo Oleko užimamas Seimo pirmininko postas. M. Sinkevičiaus teigimu, teoriškai tai įmanoma, tačiau, kaip pažymėjo LSDP vadovas, jį tenkina J. Oleko darbas.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
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