Paluckas: situaciją išsiaiškins ir įvertins, ar yra kokių nors nuodėmių

„Kancleris išsiaiškins situaciją ir įvertins, ar yra kokių nors nuodėmių minimo darbuotojo biografijoje, ar nėra“, – antradienį Seime žurnalistams sakė Vyriausybės vadovas.

G. Paluckas teigė niekaip nesusijęs su minėto asmens įdarbinimu Vyriausybės kanceliarijoje.

„Aš apskritai nežinau, kuo aš čia dėtas. Mačiau socialiniuose tinkluose tą informaciją, bet nei asmens pažįstu, nei kada nors jį pažinojau, nei siūliau jį į kokias nors pareigas. Tai yra susiję su santykių aiškinimusi tarp tų asmenų, kurie dirbo ten ir kurie dirba, gal turi kokių nors nuoskaudų iš anksčiau. Kancleris išsiaiškins“, – sakė premjeras.

Anot jo, jeigu buvo padaryta galimų nusikaltimų, turėtų aiškintis teisėsauga.

„Pažeidimus nustato teisėsaugos institucijos, o feisbuko ar kitų socialinių tinklų komentarų ar insinuacijų aš tikrai nekomentuosiu“, – sakė G. Paluckas.

Išformuoto Valdysenos departamento buvęs vadovas Eimantas Norkūnas pirmadienį socialiniame tinkle paskelbė, kad Vyriausybės kanceliarijoje dirbantis IT specialistas S. Chadauskas ankstesnėse darbovietėse galėjo proteguoti bendrovę „InnoForce“.

S. Chadauskas IT skyriaus vadovu yra dirbęs Valstybinėje ligonių kasoje ir Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT).

E. Norkūnas rašė, jog S. Chadauskas dirbdamas VMVT sudarė išpūstos vertės sutartis su „InnoForce“ už paslaugas, kurios galėjo kainuoti „apie dešimt kartų mažiau“, o jam įsidarbinus Valstybinėje ligonių kasoje, ši taip pasirašė sutartį su „InnoForce“.

„Žmogus, atsakingas už milijonų iššvaistymą IT projektuose ir palankių sutarčių su „InnoForce“ pasirašymą, dabar ateina kuruoti šalies IT ūkio strategijos ir IT biudžeto“, – rašė E. Norkūnas.

E. Norkūnas vadovavo premjerės Ingridos Šimonytės Vyriausybės sukurtam Valdysenos departamentui, kuris prižiūrėjo, kad nebūtų švaistomi pinigai IT viešuosiuose pirkimuose.

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė kreipėsi į Seimo Antikorupcijos komisiją, prašydamas ištirti paviešintą informaciją ir S. Chadausko paskyrimo į Vyriausybės kanceliariją aplinkybes.