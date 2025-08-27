Paluckas: nenurašinėkite manęs

„Aš ne objektas, aš subjektas. Aš pats nuspręsiu, ką man daryti su savo politine karjera ir tolimesniu gyvenimu“, – Eltai trečiadienį sakė G. Paluckas.
„Aš esu žmogus, nenurašinėkite manęs. Aš esu Lietuvos pilietis, aš galiu būti naudingas, o mano veikla prasminga daugybėje sričių. Esu savo pavyzdžiu tai rodęs ir tikiuosi, kad dar parodysiu“, – paklaustas, ar jo politinė karjera dar nebaigta, pridūrė jis.
Beveik devynis mėnesius Vyriausybei vadovavusio socialdemokrato teigimu, nepaisant to, kad jo politinė karjera tapo viešų diskusijų objektu, o Seimo opozicija ruošia apkaltos procedūrą – į viską šiuo metu įmanoma žiūrėti ramiai, filosofiškai.
Kapstytis po praeitį – nereikia, nes jos nepakeisi.
„Bityne man yra dvasios ramybė. Reikia pagydyti bites, pamaitinti, paruošti žiemai. Kapstytis po praeitį – nereikia, nes jos nepakeisi“, – teigė palankaus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) išaiškinimo sulaukęs G. Paluckas.
Trečiadienį posėdžiavusi VTEK nusprendė, jog buvęs premjeras G. Paluckas nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų, kai eidamas ministro pirmininko pareigas balsavo dėl sprendimų, susijusių su nacionaliniu plėtros banku ILTE.
Vasarą viešojoje erdvėje pasirodė žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius. Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.
Tuo metu vadovavimą socialdemokratams perėmęs Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad G. Paluckas gali trauktis iš politikos. Pasak jo, G. Paluckas galėtų priimti sprendimą iki Seimo rudens sesijos.
Nepaisant G. Palucko atsistatydinimo iš premjero pareigų, Seime gimė iniciatyva surengti politikui apkaltą – praėjusią savaitę opozicijoje dirbantys konservatoriai surinko tam reikalingus parašus.
