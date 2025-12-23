Opozicija ir vėl paliko Seimo salę

„Joks esminis dalykas nėra priimtas (…). Dabar esminis dalykas yra, koks bus Seimo valdybos sprendimas dėl darbo grupės. Vaizdžiai tariant – ar į darbo grupę bus įtraukta Birutė Davidonytė, kuri su žurnalistų bendruomene reiškia nepasitenkinimą priimamais dokumentais, ar (bus įtraukta – ELTA), pavyzdžiui, „OpTV“ kokia nors vedėja“, – žurnalistams komentavo liberalas.
„Antras dalykas – ar sprendime dėl darbo grupės sudarymo bus numatyta, kad bus dirbama rengiant naują projektą, ar bus dirbama prie projekto, kuris buvo sukėlęs tiek daug aistrų (…). Žiūrėsime, koks bus Seimo valdybos sprendimas arba Seimo pirmininko potvarkis, ir tada apsispręsime – dalyvauti (posėdžiuose – ELTA), ar nedalyvauti“, – dėstė jis.
Kaip skelbta, opozicijoje dirbantys parlamentarai toliau tęsia boikotus dėl prieštaringai vertinamų valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų.
Tiesa, pirmadienį Prezidentūroje buvo surengtas šalies vadovo Gitano Nausėdos, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikimas. Po jo apsispręsta pristabdyti LRT įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka.
Opozicijoje dirbančių parlamentarų manymu, Seimui reiktų grįžti ne prie to paties įstatymo projekto, bet registruoti visiškai naujas pataisas.
Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė pirmadienį teigė nežinanti, ar jos vadovaujama organizacija dalyvaus Seimo pirmininko buriamoje darbo grupėje. Anot jos, protestą organizavusi bendruomenė reikalauja, kad Seime kelią besiskynusios pataisos būtų atmestos, o politikai ir suinteresuotos pusės iš esmės diskutuotų apie galimus LRT valdysenos pokyčius.
ELTA primena, kad Seime skubos tvarka svarstytos LRT įstatymo pataisos sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės kritikos. Šią savaitę, tris vakarus iš eilės, prie Seimo vyko protestai „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“.
Pirminiame valdančiųjų inicijuotame projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Tai pat už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Tačiau svarstant parlamentas pritarė konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymui, jog LRT generalinį direktorių dėl nepasitikėjimo iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galima atleisti tik tuo atveju, jei
Tiesa, grupė valdančiųjų jau registravo pasiūlymą, kad projektas būtų pataisytas ir grįžtų prie pirminio varianto.
