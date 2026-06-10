Nevyriausybininkai ragina būsimą koaliciją neskirti Tamašunienės teisingumo ministre

Organizacijos kreipimesi pabrėžia, kad teisingumo ministrė nevykdo teismo sprendimų dėl partnerystės registravimo, o jų įgyvendinimą apsunkina tolesniais skundais aukštesnės instancijos teismams.
„Ministrės veiksmai kuria pavojingą precedentą, kai Teisingumo ministerija, kurios pagrindinė misija turėtų būti teisinės valstybės stiprinimas, tampa viena pagrindinių kliūčių įgyvendinant teismų sprendimus ir konstitucinius principus. Politiškai angažuoti ministerijos veiksmai verčia abejoti šios institucijos neutralumu ir pasiryžimu ginti demokratiją bei Konstituciją“, – pranešime cituojama Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Jūratė Juškaitė.
Nevyriausybininkų teigimu, Lietuvos teismai jau keliose dešimtyse bylų yra pripažinę partnerystes, tačiau šie sprendimai nėra vykdomi, dalis jų skundžiama, o skundai atmetami apeliacine tvarka.
Organizacijos pažymi, kad tokie ministerijos veiksmai prieštarauja Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimams ir pažeidžia teisės viršenybės principą.
„Nauja valdančioji dauguma turi aiškiai parodyti, kad teismų sprendimai negali būti ignoruojami ir turi būti nedelsiant įgyvendinti. Pasitikėjimas valstybės institucijomis gali būti atkurtas tik rodant pavyzdį, o ne didinant nepasitikėjimą teismais“, – pabrėžė Lietuvos jaunimo centro direktorius Martynas Norbutas.
Daugiau nei trisdešimt nevyriausybinių organizacijų pasirašytas laiškas išsiųstas Mindaugui Sinkevičiui, Virginijui Sinkevičiui ir Aurelijui Verygai, šiems tęsiant derybas dėl naujai formuojamos valdančiosios koalicijos.
ELTA primena, kad pernai balandį KT konstatavo, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso (CK) straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu CK įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.
Šiuo metu leidžiama lyčiai neutralią partnerystę registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
Veryga tai vadina komplimentu
Keliasdešimties žmogaus teisių organizacijų raginimus formuojant naują koaliciją į teisingumo ministres nesiūlyti dabartinės ministerijos vadovės R. Tamašunienės „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga vadina komplimentu ir paskatinimu pastarajai tęsti darbus.
„Aš nesugalvočiau geresnės rekomendacijos ministrei nei šis laiškas ir prie jo pridedamas pasirašiusiųjų sąrašas“, – trečiadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė politikas.
„Šiuo atveju, kuomet mums itin svarbi Konstitucijoje įtvirtintos prigimtinės šeimos teisinė apsauga, bandymas išmesti ta apsauga besirūpinantį politiką, o šiuo atveju politikę, mes priimame kaip didelį komplimentą ir paskatinimą užtikrinti, kad ministrė su savo komanda tęstų darbą“, – tikina A. Veryga.
(be temos)