Nesureikšmina Vytauto Landsbergio kritikos valdantiesiems: kalbos neklausiau, žiūrėjau krepšinį

„Neklausiau, žiūrėjau krepšinį. Prasmė buvo didesnė nei klausyti profesoriaus iš balkonėlio“, – pirmadienį žurnalistams teigė S. Skvernelis.

Sekmadienį sakytoje kalbėjo V. Landsbergis sukritikavo socialdemokratų dominuojamą valdančiąją koaliciją. Juos pirmasis faktinis atkurtos Lietuvos vadovas vadino „keturių linksmūnų koalicija“. Konservatorių garbės pirmininko teigimu, dėl koaliciją sudarančių partijų lyderių skirtingos retorikos gali susvyruoti Lietuvos pozicija dėl karo Ukrainoje.

„Lietuvoje laksto keturkinkė kvadriga, keturių linksmūnų koalicija. Kartais giriasi, kad geresnės Vyriausybės nebuvo per visą antrosios Respublikos laikotarpį, tik tas pagyras lydi nerimas, kad vienu kuinu kvadrigoje esą yra per daug. Vis dėlto, to kankinio martirologijas žadama užbaigti jo pergale jau kovo mėnesį. Bus ką pasiųsti į tarptautines konferencijas. O kad Lietuva neturės vieningos pozicijos dėl karo Europoje ir Ukrainos likimo, tai nieko ypatinga, bičiulis Kremlius visada to siekė“, – šventinėje kalboje teigė V. Landsbergis.

Pastaruoju metu netyla diskusijos dėl „Nemuno aušros“ likimo valdančioje koalicijoje. Kalbos dėl naujosios centro-kairės koalicijos griūties kilo dar praėjusių metų gruodį, kai „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pareiškė, jog trauksis iš daugumos, jeigu Seimui nebus pateikta jo kandidatūra į parlamento vicepirmininkus.

Vėliau R. Žemaitaitis savo retoriką šiuo klausimu keitė – jis išlieka kandidatu į Seimo vadovybę, tačiau viešai partneriams nebegrasina trauktis iš daugumos. Tiesa, kritikos „aušrietis“ sulaukė ir dėl savo pareiškimų apie Ukrainą, Lietuvos saugumo ir gynybos klausimus.

Reaguodamas į tai, prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė – jeigu R. Žemaitaitis ir toliau tokiais pasisakymais diskredituos Lietuvą, pokyčiai dabartinės koalicijos gretose bus neišvengiami.

„Manau, kad čia kalbame apie labai trumpą laiką, kuomet pakeitimai tiesiog bus neišvengiami. Visi suvoks, kad tai yra neišvengiama“, – interviu „Verslo žinių“ podkastui „Kontekstai“ sakė G. Nausėda.