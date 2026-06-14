Iš Nausėdos – raginimas Sinkevičiui

„Iš tikrųjų norisi, kad socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius, pasakęs A, aiškiai ištartų ir raidę B. Matau, kad yra noras imtis tos lyderystės, kuri Lietuvai šiandien reikalinga vykdomojoje valdžioje“, – žurnalistams sekmadienį Vilniuje sakė šalies vadovas.
Jis taip pat tvirtino norintis, kad koalicijos derybos tarp socdemų, demokratų ir „valstiečių“ neužsitęstų pernelyg ilgai, o nugalėtų noras „siekti rezultato, o ne demonstruoti ambicijas.“
„Nemanau, kad dabar yra tam tinkamas metas ilgoms deryboms, kurioje abi pusės tranko durimis. Labai viliuosi, kad to politinio sąmoningumo bus tiek, kad netrukus turėsime naują Vyriausybę ir galėsime rengtis labai svarbiems artimiausio meto uždaviniams“, – kalbėjo prezidentas.
BNS rašė, kad socialdemokratai anksčiau birželį nutarė išmesti iš valdančiosios daugumos „Nemuno aušrą“ ir vietoje jos pakviesti į Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Pastarųjų savaičių M. Sinkevičiaus komentarai kursto spėliones, kad jis rengiasi ministro pirmininko pareigose pakeisti Ingą Ruginienę, tačiau jis pats to kol kas nei patvirtina, nei paneigia.
Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 atstovus Seime.
(be temos)
(be temos)