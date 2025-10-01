Nausėda vyksta į Kopenhagą, su Europos lyderiais kalbėsis apie regiono gynybos stiprinimą

Dviejų dienų vizito Danijoje metu šalies vadovas dalyvaus neformalioje Europos Vadovų Taryboje (EVT) ir Europos politinės bendrijos susitikime.
Trečiadienį EVT lyderiai aptars Europos gynybos veiksmų planą iki 2030 metų, juo siekiama stiprinti ES gynybos pajėgumus, ypač prie rytinės sienos. Taip pat bus diskutuojama dėl ilgalaikės paramos Ukrainai, saugumo garantijų bei tolesnių spaudimo Rusijai didinimo priemonių.
Ketvirtadienį Europos politinės bendrijos susitikime bus aptariami pagrindiniai Europos saugumo ir gynybos iššūkiai, migracijos bei energetinio ir ekonominio saugumo klausimai.
Prezidentas dalyvaus apskritojo stalo diskusijoje „Saugumas ir atsparumas – tradicinės ir naujos grėsmės“. Susitikime laukiama apie 50 Europos valstybių vadovų, taip pat ES institucijų ir tarptautinių organizacijų atstovų.
Vizito metu numatomi ir Lietuvos vadovo dvišaliai susitikimai.
Susitikimai Kopenhagoje rengiami, nes nuo liepos Danija perėmė pirmininkavimą ES Tarybai.
