 Nausėda: nauja JAV karių Europoje mozaika tikriausiai dar nėra sudėliota

Nausėda: nauja JAV karių Europoje mozaika tikriausiai dar nėra sudėliota

2026-05-17 18:59
Saulius Jakučionis (BNS)
Dominykas Biržietis (BNS)

Prezidentas Gitanas Nausėda sekmadienį paragino nedaryti skubotų išvadų dėl JAV karių judėjimo Europoje, pabrėždamas, kad galutinis perdislokavimų rezultatas tikriausiai dar nėra matomas.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.

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Visgi šalies vadovas teigė besitikintis, kad galiausiai amerikiečių karių Lietuvoje liks.

Taip jis kalbėjo Pentagonui sustabdžius 4 tūkst. JAV karių siuntimą į Lenkiją, tačiau tarptautinei žiniaskaidai siejant šį veiksmą su ankstesniais Vašingtono pažadais išvesti maždaug 5 tūkst. amerikiečių iš Vokietijos.

Stebėtojų teigimu, tai gali reikšti, kad Vokietijoje esantys kariai persidislokuos į Lenkiją, bet taip kiek sumažės Europoje esančių amerikiečių karių skaičius.

„Šiuo metu mes matome didesnį paveikslą persidislokavimo ir, ko gero, dar tas paveikslas, nauja mozaika nėra sudėliota“, – žurnalistams Kėdainiuose sekmadienį sakė G. Nausėda.

Šiuo metu mes matome didesnį paveikslą persidislokavimo ir, ko gero, dar tas paveikslas, nauja mozaika nėra sudėliota.

„Mano turimomis žiniomis, tikrai Jungtinių Amerikos Valstijų vadovybė labai atidžiai stebi šio regiono situaciją, gerai supranta mūsų saugumo reikmes, todėl tikiuosi, kad visų šitų persidislokavimų pasekoje galėsime ir toliau džiaugtis ir didžiuotis Jungtinių Amerikos Valstijų karių buvimu čia, Lietuvoje“, – pridūrė jis.

Prezidentas sakė negalintis prognozuoti, kada bus aiškūs galutiniai atsakymai dėl JAV karių dislokavimo Lietuvoje ateities.

Anot G. Nausėdos, tai priklauso tik nuo pačių JAV, o Lietuva šioje situacijoje gali pasiūlyti tik „patikimą partnerystę“.

„Niekada mumis niekas nenusivylė, visada žiūrėjome į savo pareigas ir į savo misijas rimtai ir ketiname tai daryti ateityje“, – kalbėjo šalies vadovas.

BNS rašė, kad Lietuvoje šiuo metu dislokuota apie tūkstantis JAV karių.

„Lietuvos kariai Hormuzo sąsiauryje galėtų tarnauti pasiekus taiką tarp JAV ir Irano“

Prezidentas G. Nausėda sako, kad Lietuvos kariai į misiją Hormuzo sąsiauryje galėtų būti siunčiami tik pasiekus taiką tarp JAV ir Irano.

„Aš nemanau, kad mūsų kariai turėtų dalyvauti konflikto sąlygomis, toks nėra sumanymas. Sumanymas yra, kad saugi laivyba turėtų būti užtikrinta po to, kai bus pasiektas susitarimas tarp Irano ir Jungtinių Amerikos Valstijų“, – žurnalistams Kėdainiuose sekmadienį sakė G. Nausėda.

„Taigi, tai iš esmės turėtų būti taikos sąlygomis“, – pridūrė jis.

BNS rašė, kad iš šalies vadovų sudaryta Valstybės gynimo taryba šią savaitę sutarė siųsti iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą Hormuzo sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas.

Tiksli misijos apimtis ir pobūdis dar nėra aiškūs, tačiau Lietuva pirmiausia būtų pasirengusi į Artimuosius Rytus siųsti išminavimo pajėgumus.

G. Nausėda taip pat pabrėžė, kad Lietuva būtų lanksti ir galėtų dalyvauti abiejose saugios laivybos užtikrinimo iniciatyvose – tiek organizuojamoje Jungtinių Valstijų, tiek organizuojamoje Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos.

Šiuo metu JAV ir Iranas yra sutarę dėl paliaubų, tačiau vis nepasiekia politinio susitarimo, kuris leistų galutinai užbaigti vasarį Vašingtono pradėtą karą.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
JAV kariai
Kariai
Hormūzo sąsiauris

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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:)))
turbut, galbut, tikriausiai...
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asd
Kokia dar mozaika? JAV išeina iš Europos, kam JAV reikalinga ta suskė ubagė Europa? Esat debilai išlaikytiniai, bet jūsų laikas baigėsi.
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Vogimo viršūnė
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
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