Nausėda ir Budrys dalyvaus Miuncheno saugumo konferencijoje

Kaip pranešė Prezidentūra, konferencijoje šalies vadovas pasisakys diskusijose: „Rytų įtvirtinimas: žvilgsnis giliau į NATO strategiją“ (angl. „Fortifying the East: A dive into NATO'S strategy“), „Seisminiai poslinkiai: didesnė Europos atsakomybė už gynybą (angl. „Seismic Shifts: More European Responsibility for Defense“).

Jos paraštėse taip pat numatomi ir dvišaliai susitikimai su užsienio valstybių vadovais bei interviu užsienio žiniasklaidai.

Tuo metu K. Budrys pasisakys Europos politikos analizės centro (CEPA) organizuojamoje diskusijoje apie Rusijos vykdomą hibridinį karą prieš NATO bei dalyvaus kituose pagrindiniuose Miuncheno saugumo konferencijos susitikimuose ir diskusijose.

Pasak Užsienio reikalų ministerijos, Miunchene numatyti Lietuvos diplomatijos vadovo dvišaliai susitikimai bei Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto užsienio reikalų ministrų susitikimas.

Konferencija vyks Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) sutarus su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu pradėti derybas dėl karo Ukrainoje užbaigimo.

D. Trumpas nurodė, kad jo susitikimas su Rusijos prezidentu gali įvykti Saudo Arabijoje.

Šis pokalbis sukėlė susirūpinimą, kad Ukraina nebus įtraukta į derybas dėl savo likimo. Be to, D. Trumpas pareiškė, kad Kyjivo noras prisijungti prie NATO yra „nepraktiškas“.

Miunchene vyksiančioje saugumo konferencijoje Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis susitiks su JAV viceprezidentu J. D. Vance'u (Dž. D. Vansu) ir valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubiju).

Vokietijos pareigūnai yra sakę, kad neverta puoselėti lūkesčių, jog konferencija gali lemti didelį proveržį siekiant užbaigti karą.

Miuncheno saugumo konferencija – kasmet rengiamas svarbiausias Europoje aukščiausio lygio forumas, kuriame susirinkę gynybos srities lyderiai diskutuoja apie aktualiausius užsienio ir saugumo politikos iššūkius.