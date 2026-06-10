 Nausėda Barselonoje dalyvaus Šv. Šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse

Nausėda Barselonoje dalyvaus Šv. Šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse

2026-06-10 06:48
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Barselonoje dalyvaus Šv. Šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Baigus statyti bokštą, Šv. Šeimos bazilika tapo aukščiausia pasaulyje bažnyčia.

Ispanijoje G. Nausėda lankosi popiežiaus Leono XIV kvietimu. Dvasininkas bazilikoje aukos mišias, skirtas bažnyčios architekto Antoni Gaudi (Antonijaus Gaudžio) mirties šimtmečiui paminėti.

Kaip rašė BNS, Katalikų bažnyčia pernai A. Gaudi paskelbė „garbinguoju“ – tai pirmasis žingsnis šventumo link.

Žymus katalonų architektas mirė 1926-aisiais, praėjus kelioms dienoms po to, kai jį partrenkė tramvajus.

Bazilika statoma laikantis originalaus A. Gaudi projekto. Šią bažnyčią pradėta statyti 1882-aisiais, tačiau projektas daugybę metų strigo dėl karų, finansinių krizių. Kada ji visiškai bus baigta statyti, dar neaišku.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Barselona
Šv. Šeimos bazilika
bokštas
atidarymo iškilmės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Turime niekšą
Po mišių ir atleidimo grįžęs droš lietuvaičius ir varys į paskolas dešimteriopai.
0
0
Lietuvos piliet
Įdomu už savo pinigėlius vazuoja ar už varguolių mokesčių baudžiauninku?!
2
0
Tikrai
kad aukštas ir gražus šventasis komunistėlis
4
0
Visi komentarai (7)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų