 Nausėda: apie tai sužinojome gerokai per vėlai

Nausėda: apie tai sužinojome gerokai per vėlai

2026-06-16 10:20
Gytis Pankūnas (ELTA)

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad visuomenė per vėlai sužinojo apie Registrų centro (RC) duomenų vagystę. Pasak šalies vadovo, kenkėjiška veikla nebuvo užfiksuota ir sustabdyta laiku.

Gitanas Nausėda skaito metinį pranešimą Gitanas Nausėda skaito metinį pranešimą Gitanas Nausėda skaito metinį pranešimą Gitanas Nausėda skaito metinį pranešimą Gitanas Nausėda skaito metinį pranešimą Gitanas Nausėda skaito metinį pranešimą Gitanas Nausėda skaito metinį pranešimą Gitanas Nausėda skaito metinį pranešimą Gitanas Nausėda skaito metinį pranešimą Gitanas Nausėda skaito metinį pranešimą
Gitanas Nausėda

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Mažiau nei prieš mėnesį – gerokai per vėlai – visi sužinojome apie Registro centro duomenų vagystę. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos“, – antradienį Seime metinio pranešimo metu kalbėjo G. Nausėda.

Šalies vadovas pabrėžė, kad reikalingas išsamus RC duomenų nutekinimo istorijos tyrimas.

„Eilinį kartą įsitikinome, kad didžiulės galimybės rinkti, saugoti ir efektyviai panaudoti duomenis reiškia taip pat ir didesnę riziką tų duomenų netekti. Tad išsamus tyrimas, kodėl taip atsitiko, yra reikalingas. Bent jau todėl, kad tai nepasikartotų ateityje“, – pabrėžė G. Nausėda.

Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra tiria incidentą, per kurį iš RC galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.

Duomenų apsaugos inspekcijos teigimu, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis – siekia apie 0,5 mln.

Iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje. Tačiau galimybes pranešti apie incidentą esą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas, kurį prokurorai pradėjo balandžio 5 d. Prokuratūra savo ruožtu nurodė, jog informacijos viešinimo neribojo.

RC teigė, kad jo pareiga yra informuoti gyventojus apie jų duomenų vagystę, o ne pranešti visuomenei apie ikiteisminį tyrimą.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
pranešimas
Metinis pranešimas
prezidentas
Seimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Vogimo viršūnė
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
1
0
Visi komentarai (1)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų