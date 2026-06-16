Nausėda: apie tai sužinojome gerokai per vėlai

„Mažiau nei prieš mėnesį – gerokai per vėlai – visi sužinojome apie Registro centro duomenų vagystę. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos“, – antradienį Seime metinio pranešimo metu kalbėjo G. Nausėda.
Šalies vadovas pabrėžė, kad reikalingas išsamus RC duomenų nutekinimo istorijos tyrimas.
„Eilinį kartą įsitikinome, kad didžiulės galimybės rinkti, saugoti ir efektyviai panaudoti duomenis reiškia taip pat ir didesnę riziką tų duomenų netekti. Tad išsamus tyrimas, kodėl taip atsitiko, yra reikalingas. Bent jau todėl, kad tai nepasikartotų ateityje“, – pabrėžė G. Nausėda.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra tiria incidentą, per kurį iš RC galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Duomenų apsaugos inspekcijos teigimu, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis – siekia apie 0,5 mln.
Iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje. Tačiau galimybes pranešti apie incidentą esą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas, kurį prokurorai pradėjo balandžio 5 d. Prokuratūra savo ruožtu nurodė, jog informacijos viešinimo neribojo.
RC teigė, kad jo pareiga yra informuoti gyventojus apie jų duomenų vagystę, o ne pranešti visuomenei apie ikiteisminį tyrimą.
(be temos)