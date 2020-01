Naujas siūlymas: Sausio 13-oji – nedarbo, gegužės 1-oji – darbo diena

„Turime labiau vertinti sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos, reikšmę mūsų valstybingumo istorijai. Sausio 13-oji visoms kartoms leidžia suprasti, kad mūsų valstybei ir tautai laisvė yra daugiau nei duotybė ar dovana. Mūsų laisvė buvo iškovota mūsų tautos vienybe ir kritusių prieš Rusijos ginklus didvyrių krauju“, – sakė L. Kasčiūnas.

Parlamentaro D. Kreivio teigimu, svarbu saugoti ir puoselėti istorinę atmintį, nes tol, kol mūsų širdyse istorija bus gyva, tol mūsų valstybė išliks laisva ir nepriklausoma. „Prie to prisideda ir tokių atmintinų dienų kaip sausio 13-oji geresnis įprasminimas. Todėl itin tikslinga sausio 13-ąją paskelbti nedarbo diena. Tokiu atveju žmonės turėtų laisvo laiko ir galėtų aktyviau dalyvauti Laisvės gynėjų pagerbimui skirtuose renginiuose“, – teigė D. Kreivys.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, šiuo metu Europos Sąjungos valstybių narių švenčių dienų vidurkis yra apie 12, o Lietuvoje yra 15 švenčių dienų. „Padidinus bendrą švenčių dienų skaičių, gali būti neigiamų ekonominių padarinių, nes dėl papildomos švenčių dienos sumažėtų darbuotojų, kurių darbas apmokamas pagal laikinę ir vienetinę darbo apmokėjimo sistemą, darbo užmokestis, įmonės netektų dalies pelno, sumažėtų įplaukų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kitus valstybės pinigų fondus. Į šiuos fondus dėl kiekvienos papildomos nedarbo dienos nesurenkama apie 40 mln. eurų, nors tam tikra dalis biudžetinių įstaigų ir privačių įmonių dirba ir švenčių dienomis“, – savo siūlymą argumentuoja parlamentarai.

Todėl, atsižvelgiant į tai ir siekiant išlaikyti tą patį bendrą švenčių dienų skaičių, tikslinga, L. Kasčiūno ir D. Kreivio nuomone, gegužės 1-ąją – Tarptautinę darbo dieną – išbraukti iš švenčių dienų, per kurias paprastai nedirbama, sąrašo. Be to, jų manymu, Lietuvoje gegužės 1-osios šventimo tradicijos nėra susiformavusios.