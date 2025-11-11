Ministras: su JAV pareigūnais apie trąšų tranzito draudimo švelninimą kalbama nebuvo

„Dėl trąšų tranzito, tai Europos Sąjungos sankcijos ir Lietuvos nacionalinės priemonės. Apie tai nekalbėjome, tai nėra įdėta į bendrą pokalbių temų sąrašą. Tai yra mūsų reikalas“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ antradienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Tai, ką daro JAV, žinoma, kad koordinuojasi, informuoja, bet tai jie daro dvišaliai. Mūsų sankcijos yra ES reikalas. Nebuvo tos temos. Čia buvo nuogąstavimų, kad bus pareikalauta ir panašiai, kaip sąlyga tai nebuvo to“, – teigė jis.
K. Budrys Vašingtone šią savaitę susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubijumi), JAV specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai Johnu Coale‘u (Džonu Koulu).
Pasak ministro, švelnėjantis Vašingtono tonas Minsko atžvilgiu yra susijęs su JAV noru išlaisvinti politinius kalinius visame pasaulyje.
„Manau, kad jei kam nors ir gali pavykti, tai tik jiems, nes niekas kitas nei pakeltų tokio klausimo, nei tokių įrankių turi. Amerikiečiai pradėjo globalią visų politinių įkaitų ir belaisvių išlaisvinimo kampaniją, jie tai daro Azijoje, Afrikoje, Pietų Amerikoje, taip pat ir Baltarusijoje, jie mano, kad galima pasiekti rezultatą, ir aš labai noriu, kad pavyktų tas rezultatas“, – kalbėjo K. Budrys.
„Bet tikrai negalima leisti, kad siekiant to rezultato (Aliaksandras – BNS) Lukašenka įsijaustų, manytų, kad jis dabar gali sau leisti naudoti hibridines atakas prieš kaimynus. Apie tai ir šnekėjome. Tai negali būti to kaina ir mes čia turime supratimą“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, po JAV ir Baltarusijos derybų iš pastarosios šalies kalėjimų birželį ir rugsėjį paleista per 60 kalinių, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai. Po to JAV panaikino sankcijas baltarusių oro vežėjai „Belavia“.
Tai paskatino diskusijas, jog Vašingtonas gali spausti Vilnių, be kita ko, atnaujinti baltarusiškų trąšų eksporto tranzitą per Klaipėdos uostą.
„Belaruskalij“ prekių tranzitas per Lietuvą į Klaipėdos uostą nutrauktas 2022 metų vasario 1-ąją, Vyriausybei patvirtinus, jog iki 2023 metų pabaigos turėjusi galioti sutartis tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ neatitinka šalies saugumo interesų.
