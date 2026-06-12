Ministras su baltarusių atstovais aptarė demokratinių jėgų padėtį Lietuvoje, pabrėžė Vilniaus paramą

Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), susitikime su Lietuvoje įsikūrusių Baltarusijos demokratinių jėgų, pilietinės visuomenės, diasporos, nepriklausomos žiniasklaidos, švietimo, verslo, religinių bendruomenių atstovais pabrėžta, kad Vilnius išlieka saugia erdve baltarusių bendruomenių veiklai.
Ministerija nurodo, jog susitikimo metu kalbėta ir apie organizacijų keliamus praktinius klausimus, susijusius su Šengeno vizų, leidimų laikinai gyventi ir kitų dokumentų išdavimo procedūromis bei sklandesne Baltarusijos piliečių integracija į Lietuvos visuomenės gyvenimą.
Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad visi sprendimai priimami tolesnio Lietuvos ryžto padėti baltarusiams pagrindu, kartu laikantis nacionalinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės ir nacionalinio saugumo reikalavimų.
„Mes su jumis turime bendrą tikslą – demokratišką ir laisvą Baltarusiją. Dabartinis autoritarinis Baltarusijos režimas yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui, nes šalis yra politinė ir karinė agresorės Rusijos sąjungininkė. Dėl šios priežasties būtina ES lygmeniu tęsti režimo nepripažinimo, izoliacijos ir sankcijų politiką, kartu stiprinant paramą Baltarusijos demokratinėms jėgoms ir žmonėms“, – sakė K. Budrys.
Skelbiama, jog susitikime sutarta tęsti dialogą ir bendradarbiavimą, siekiant stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę, švietimo iniciatyvas ir atsparumą dezinformacijai, kitoms bendroms grėsmėms.
Šių metų birželio 1-osios Migracijos departamento duomenimis, leidimus laikinai gyventi Lietuvoje turėjo 44 tūkst. 571 Baltarusijos pilietis, o leidimus gyventi nuolat – 4,1 tūkst. baltarusių.
(be temos)
(be temos)