 Ministras sako, kad šiemet oro gynybai papildomai numatyti apie 800 mln. eurų

Ministras sako, kad šiemet oro gynybai papildomai numatyti apie 800 mln. eurų

2026-06-11 10:48
Gabrielė Žimantaitė (ELTA)

Oro gynybos sistemų stiprinimui šiemet papildomai numatyta skirti apie 800 mln. eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. 

<span>Ministras sako, kad šiemet oro gynybai papildomai numatyti apie 800 mln. eurų</span>
Ministras sako, kad šiemet oro gynybai papildomai numatyti apie 800 mln. eurų / T. Biliūno / BNS nuotr.

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„Apie 800 mln. – reikėtų patikslinti tą skaičių – tai yra papildomi pinigai lygiai taip pat oro gynybai“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams kalbėjo R. Kaunas.

„Visi įsigijimai, visi projektai yra sudėlioti taip, kad atitiktų mūsų prioritetines sritis, kurios yra oro gynyba ir divizija“, – pabrėžė ministras.

Kaip skelbta, pernai lapkritį Valstybės gynimo taryba (VGT) nusprendė, jog Lietuva per trejus metus privalo sukurti integruotą oro erdvės gynybos sistemą, į kurią būtų įtrauktos kariuomenė, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) bei Viešojo saugumo tarnyba (VST).

Taip pat siekdama iki 2030 m. išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuva nuosekliai stiprina ne tik kovinius pajėgumus, bet ir jų pagrindą sudarančią logistikos, transporto ir aprūpinimo sistemą.

ELTA primena, kad 2026 metais gynybos biudžetas iš viso sudaro 4,79 mlrd. eurų arba 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) – visos šios lėšos skiriamos Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimams.

Šiame straipsnyje:
Robertas Kaunas
oro gynyba
gynyba
finansavimas

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Komentarai

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Komentarai

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jei gynyba tokia kiaura, tai kur padaudoti 30 metu skirti pinigai?????????? bulviu maisas ir ziuronai uz milijarda?
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Nevalingai \./
nusijuokiau,nors tas juokas,juokas pro ašaras,tai Šunaujos kvailinimas.____Kur D I E V A S ???
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lietuvis
o puse tu pinigeliu patyliukais iskeliaus iukraina -uligarham
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