 Merzas neketina atsiimti Seimo apdovanojimo, kol eis Vokietijos kanclerio pareigas

Merzas neketina atsiimti Seimo apdovanojimo, kol eis Vokietijos kanclerio pareigas

2026-05-21 14:46
Ieva Martinkutė (BNS)

Seimui nusprendus parlamento apdovanojimą – Aleksandro Stulginskio žvaigždę – skirti Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui (Frydrichui Mercui), Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, jog šis apdovanojimo neatsiims, kol eis pareigas.

Friedrichas Merzas
Friedrichas Merzas / P. Peleckio / BNS nuotr.

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„Buvo kontaktuota su kanclerio biuru ir gautas atsakymas, kad jis (Friedrichas Merzas – BNS) apdovanojimų, kol eina pareigas, neima“, – Seime ketvirtadienį sakė J. Olekas.

„Tai, mūsų sprendimas bus įdėtas į seifą, saugomas, kol baigsis kadencija, ir tada kaip nors rasime būdą įteikti“, – pridūrė jis.

Kaip rašė BNS, kandidatą atrinkusios Seimo Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijos pirmininkas Vytautas Jucius yra sakęs, jog apdovanojimas taptų simboliniu šalies padėkos ženklu už visą istorinį Vokietijos įsipareigojimą Lietuvos laisvei.

Politiko teigimu, pažymėtinas F. Merzo indėlis stiprinant valstybingumą, parlamentinę demokratiją ir Europos vienybę.

Teisininkas F. Merzas kanclerio pareigas eina nuo 2025 metų gegužės, yra dirbęs Europos Parlamente, Bundestage.

Ant Vilniaus rotušės praėjusių metų gruodį atidengta atminimo lenta su Vokietijos kanclerio žodžiais: „Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga yra Berlyno apsauga“.

Šis pasisakymas nuskambėjo gegužės 22 dieną, kancleriui dalyvaujant Vokietijos ginkluotosios brigados inauguracijoje Lietuvoje.

A. Stulginskio žvaigždė skiriama už indėlį puoselėjant parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjas. Seimo 2020 metais įsteigtu apdovanojimu pagerbiama Steigiamojo Seimo pirmininko, ėjusio prezidento pareigas, A. Stulginskio asmenybė.

Žvaigždė paprastai teikiama gegužės 15-ąją (kai 1920 metais Steigiamasis Seimas Lietuvos valstybę paskelbė Lietuvos Respublika) arba artimiausiame posėdyje.

Šį apdovanojimą yra gavęs europarlamentaras signataras Vytenis Povilas Andriukaitis, buvę Seimo pirmininkai Česlovas Juršėnas ir Irena Degutienė, JAV senatorius Richardas Durbinas, kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus, Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas, disidentė, vienuolė Felicija Nijolė Sadūnaitė (po mirties), Moldovos mokslų akademijos narys Valeriu Matei.

Šiame straipsnyje:
Friedrichas Merzas
Aleksandro Stulginskio žvaigždė

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