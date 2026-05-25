 Lietuvoje po dronų incidentų lankysis Europos Komisijos pirmininkė

Lietuvoje po dronų incidentų lankysis Europos Komisijos pirmininkė

2026-05-25 07:26
BNS inf.

Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje antradienį lankysis Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen).

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Apie tai remdamasis trimis anoniminiais šaltiniais pranešė portalas „Politico“.

EK vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius.

Su vizito darbotvarke susipažinęs pareigūnas portalui sakė, kad bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant EK finansavimo instrumentus.

Kaip rašė BNS, gegužės 21-ąją Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus dėl, kaip įtariama, dviejų į Lietuvą įskridusių dronų.

Po kurio laiko jie iš radarų dingo, manoma, nukritę arba išskridę iš Lietuvos. Dalyje šalies teritorijos oro pavojus dėl įtariamo bepiločio orlaivio skelbtas ir trečiadienį.

Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse, Suomijoje.

U. von der Leyen praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini.

Šiame straipsnyje:
Ursula von der Leyen
vizitas Lietuvoje
dronų incidentai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
juokas
Paglostys savo mažiukus, kad "tvarkosi" puikiai - gal ir jai pasidarys aišku, kad ne visi yra durni ir nieko nesupranta
2
0
Geriau
važiuotų pas chacholų chuntos fašistus ir ten reikia aiškintis su tuo neūžauga narkomanu pusmetriniu žydų klounu, vagių ir korupcionierių vadu vovka zielia
3
0
Erwin Rommel
Uršulė geriau nuvažiuotų į Ukrainą, iš kurios tie dronai leidžiami
2
0
Visi komentarai (4)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų