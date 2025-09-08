Lietuvoje lankosi naujasis Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis

„Tai pirmasis naujojo Lenkijos prezidento vizitas regione. Dvišalio susitikimo metu vadovai aptars saugumo ir gynybos, dvišalio bendradarbiavimo, paramos Ukrainai klausimus“, – teigiama Lietuvos prezidentūros pranešime.
K. Nawrockis Vilniuje susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, Seimo pirmininku Sauliumi Skverneliu, paskirtąja premjere Inga Ruginiene, lankysis Aušros Vartų koplyčioje Vilniuje.
Kelionė į Vilnių bus trečiasis naujojo Lenkijos prezidento vizitas į užsienį.
Praėjusią savaitę Lenkijos prezidentas lankėsi JAV, kur susitiko su šios šalies prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), savaitės pabaigoje viešėjo Italijoje.
42-ejų dešiniųjų pažiūrų istorikas K. Nawrockis rugpjūčio pradžioje prezidento pareigose pakeitė dešimtmetį Lenkijai vadovavusį Andrzejų Dudą (Andžejų Dudą).
Pastarasis palaikė šiltus santykius su G. Nausėda. Kadenciją baigęs Lenkijos vadovas dar birželį lankydamasis Vilniuje sakė besitikintis, jog valstybių dvišaliai ryšiai išliks geri bei patikino jį pakeitusiam prezidentui siūlysiantis juos sustiprinti.
K. Nawrockio šalininkai jį apibūdina kaip tradicinių, patriotinių vertybių įsikūnijimą. Per rinkimų kampaniją jis pasisakė prieš Ukrainos narystę NATO ir kritikavo Kyjivą už tai, kad šis, anot jo, neparodė pakankamo dėkingumo Lenkijai už suteiktą pagalbą.
Šūkiu „Pirmiausia Lenkija, pirmiausia lenkai“ jis kritikavo kai kurias lengvatas, suteiktas daugiau kaip milijonui jo šalyje gyvenančių ukrainiečių pabėgėlių, o pirmadienį blokavo įstatymo projektą, kuriuo būtų pratęstas vaiko išmokų mokėjimas visiems ukrainiečių pabėgėliams Lenkijoje.
