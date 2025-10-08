Lietuva tikisi Austrijos palaikymo šiems planams

„Šiandien, kai Rusija vėl naudoja istorijos iškraipymą ir melą savo agresijai prieš Ukrainą pateisinti, bendras Europos atminties politikos stiprinimas tampa dar aktualesnis. Todėl tikimės, kad Austrija parems memorialo totalitarinių režimų aukoms projektą Briuselyje“, – trečiadienį teigė šalies vadovas.
Taip jis kalbėjo kartu su Lietuvoje viešinčiu Austrijos prezidentu Alexanderiu Van Der Bellenu (Aleksandru Van der Belenu) surengtoje spaudos konferencijoje.
Po prezidentų susitikimo G. Nausėda teigė, jog lyderiai daug dėmesio, be kita ko, skyrė istorinės atminties klausimams.
Anot jo, Lietuva tiki, kad stipri ir vieninga Europa privalo drąsiai įvardinti nacizmo ir stalinizmo nusikaltimus, o tik pripažinus „istorijos tiesą bei atsakomybę galima užtikrinti, kad totalitarinio režimo nusikaltimai nebebus kartojami“.
Austrijos prezidento teigimu, šalis sieja politiniai, ekonominiai ryšiai, taip pat partnerystė kultūros, mokslo, Holokausto atminties srityse.
„Be abejo, mūsų šalis taip pat sieja bendra narystė Europos Sąjungoje (ES). Nuo tada, kai Rusija pradėjo agresiją prieš Ukrainą, o tai turėjo didžiulį poveikį Europos saugumo struktūrai, Lietuva ėmė vaidinti ypač svarbų vaidmenį“, – sakė A. Van Der Bellenas.
„Noriu užtikrinti, kad Austrija ir toliau bus aktyviai bei visapusiškai įsitraukusi į bendrą ES užsienio, saugumo ir gynybos politiką. Be to, esame pasiryžę, kaip patikimas NATO partneris, gerbdami savo karinį neutralumą, suteikti pridėtinės vertės Europos saugumui“, – pridūrė jis.
Pasak Prezidentūros pranešimo, šalies vadovai taip pat aptarė abipusio ekonominio bendradarbiavimo galimybes, ypač aukštųjų technologijų, gyvybės mokslų, atsinaujinančios energetikos ir kibernetinio saugumo srityse.
„Lietuva siūlo patrauklią investicinę aplinką, o mūsų stiprūs biotechnologijų ir medicinos tyrimų sektoriai gali puikiai derėti su aukštųjų technologijų Austrijos įmonių interesais“, – tikino G. Nausėda.
