Lietuva išreiškė protestą Rusijai dėl išpuolių prieš Ukrainos energetikos objektus

Ministerija pažymi, kad kryptingas Ukrainos energetikos infrastruktūros naikinimas prasidėjus šaltajam sezonui gilina humanitarinę krizę šioje šalyje, o sekmadienio smūgiai Chmelnickio ir Rivnės atominių elektrinių objektams yra akivaizdus branduolinis šantažas, didinantis visą žemyną galinčios paveikti ekologinės katastrofos tikimybę.
„Lietuva dar kartą primena, kad Rusijos išpuoliai prieš Ukrainos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą yra šiurkštus tarptautinės teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas, ir patvirtina savo pasiryžimą siekti Rusijos pareigūnų, įsitraukusių į šių išpuolių planavimą ir vykdymą, atsakomybės“, – nurodoma pranešime.
Ukrainos energetikos ministerija pirmadienį pranešė, kad Rusijos atakos padarė daugiau žalos šalies energetikos infrastruktūrai, dėl to daugelyje šalies sričių buvo numatyti elektros tiekimo nutraukimai. Institucija paragino ukrainiečius racionaliai naudoti elektrą, ypač didžiausio suvartojimo valandomis ryte ir vakare.
Dėl Ukrainos smūgių energetikos infrastruktūrai keliuose Rusijos pasienio regionuose be elektros liko daugiau kaip 20 tūkst. žmonių.
