Lazdijų merė Ausma Miškinienė atnaujino narystę Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos“

Narystė atnaujinta politikės prašymu.
„Prieš trejus metus nusprendžiau sustabdyti narystę Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos”, atsisakiau ir pirmininko pavaduotojos, ir valdybos narės pareigų. Sustojau, kad galėčiau aiškiai atsakyti į visus tuo metu kilusius klausimus. Prisiėmiau visą atsakomybę, įrodymus pateikiau, į visus klausimus atsakiau ir šiandien labai džiaugiuosi, kad galiu ramiai ir užtikrintai sugrįžti ir eiti toliau”, – partijos išplatintame pranešime cituojama A. Miškinienė.
A. Miškinienė yra viena iš demokratų partijos steigėjų, pasak partijos, aktyviai prisidėjusi prie partijos kūrimo ir jos stiprinimo regionuose bei atsakingos savivaldos politikos įgyvendinimo.
Jos narystė atnaujinta vienbalsiu valdybos narių sprendimu.
„Sveikinu Ausmą Miškinienę sugrįžus į mūsų komandą. Politikoje svarbiausia yra darbai, todėl tikiu, kad jos patirtis ir įsitraukimas bus svarbus indėlis siekiant sprendimų, kurių laukia Lietuvos žmonės“, – sakė demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
A. Miškinienei atkūrus narystę partijoje, ji, kaip ir kiti demokratų merai, automatiškai tampa ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ valdybos ir politinės tarybos nare.
Kaip skelbė BNS, A. Miškinienė narystę partijoje sustabdė 2023 metų birželį patekus į „čekiukų“ skandalą.
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