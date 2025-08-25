Laikinasis LSDP lyderis: Paluckas antradienį planuoja dalyvauti Seimo posėdyje

„Praeitą savaitę aš jo teiravausi, ar jis planuoja 26 dieną pasirodyti, nes yra balsavimo diena. Jis man atrašė, kad planuoja. Ar per praėjusią savaitę planai nepasikeitė, ar žmogus sveikas, Lietuvoje, darbingas ir galės atvykti, aš tikiuosi, kad taip. Rytojus parodys“, – pirmadienį LRT televizijai teigė M. Sinkevičius.
Opozicijai rengiant apkaltą parlamentarui G. Paluckui, socialdemokratų pirmininkas sako, kad partija neskuba vertinti, ar jis turėtų atsisakyti ir Seimo nario mandato.
„Kol kas to klausimo neaptarinėjome, leidome Gintautui šiek tiek atsipūsti. Jam tikrai tas krūvis, matyt, kad ir emocijos įvairios. Aš jas galiu tik įsivaizduoti, bet turbūt to maža. Žmogus, manau, padarė tam tikrą pertrauką, turėjo šiek tiek laiko, ramybės. Tikiu, kad daro, o jei nepadarė, tai padarys išvadas. Mes tikrai kalbėsimės apie tą situaciją ir, matyt, kartu spręsime, ar leisime jai eskaluotis, įsivilkti į politinį rūbą, ar mes sulauksime paties Gintauto vienokio ar kitokio sprendimo, kuris užkardys situacijos eskalavimą. Aš kol kas jo vertinimo, nuomonės nežinau“, – dėstė jis.
Tiesa, dar rugpjūčio pradžioje M. Sinkevičius teigė, kad ilgainiui G. Paluckas ketina trauktis iš politikos, o dėl Seimo nario mandato šis apsispręsti turėtų iki rudens sesijos pradžios.
Praėjusią savaitę opozicijoje dirbantys konservatoriai surinko parašus iš pareigų atsistatydinusio socialdemokrato G. Palucko apkaltai. Iniciatyvą parėmė ne tik Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) bei Liberalų sąjūdžio atstovai – pasirašė ir į naująją koaliciją nepakviestų Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narė Agnė Širinskienė.
ELTA primena, kad antradienį parlamentarams renkantis į antrąjį neeilinės Seimo sesijos posėdį, bus tvirtinama socialdemokratų į premjeres deleguotos Ingos Ruginienės kandidatūra. Dėl šio klausimo Seimas balsuos atvirai – naujo Vyriausybės vadovo patvirtinimui užtenka paprastos balsų daugumos.
Pirmadienio popietę naujos valdančiosios daugumos partnerės – socialdemokratai, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos – pasirašė koalicinę sutartį.
Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
