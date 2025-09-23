Kultūrininkų protestas prieš „aušriečių“ kandidatą į ministrus – ketvirtadienį

„Sekantis mūsų žingsnis yra ketvirtadienį vyksiantis protestas priešais prezidentūrą. Jeigu jo nepakaks, tuomet turime ir kitų planų“, – ketvirtadienio vakarą BNS sakė protesto organizatorės Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė Agnė Jokšė.
Keliasdešimt kultūros sektoriaus atstovų antradienį susirinko aptarti planuojamos akcijos. Pristatyta ir peticija, kuria Gitanas Nausėda raginamas netvirtinti siūlomo kandidato į ministrus.
Ją planuojama prezidentui įteikti iki jo pokalbio su I. Adomavičiumi antradienio vakarą.
Pasak A. Jokšės, ją apie 19.30 val. buvo pasirašę apie 20 tūkst. asmenų ir įstaigų, įskaitant Lietuvos nacionalinį dramos teatrą, Nacionalinį dailės muziejų, MO muziejų ir kt.
„Tai yra milžiniškas sąrašas asociacijų ir kultūros organizacijų“, – teigė ji.
Kaip skelbė BNS, rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį teisė deleguoti kultūros ministrą atiteko Lietuvos socialdemokratų partijai. Tuomet šalies vadovas į pareigas paskyrė Vaida Aleknavičienę. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant prezidentą tenkinančių kandidatų į energetikos ir aplinkos ministrus, įvyko mainai. „Aušriečiams“ atiteko Kultūros, o socialdemokratams – Energetikos ministerija.
„Aušriečių“ į kultūros ministrus pasiūlytas I. Adomavičius yra Seimo vicepirmininko Raimondo Šukio patarėjas, jis yra baigęs Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, dainuoja bažnyčios chore.
Tuo metu 42-ių I. Adomavičius yra dirbęs įvairiose darbovietėse, bet penkerius metus iki Seimo rinkimų buvo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktorius, anksčiau apie septynerius metus užsiėmė šaldytų maisto produktų gamyba.
Dėl kandidato tinkamumo eiti pareigas dar spręs prezidentas G. Nausėda. Jis yra sakęs, jog bandys išsiaiškinti, ar pretendentas „turi savyje kultūros geną“.
