Kondratovičius apie tolesnį buvimą ministru: šachmatų lentoje visada visko gali būti

„Žinote, čia yra politika. Ministras yra politinė figūra, asmuo. Nebūtinai reikia turėti priekaištų ar dar kažko, bet šachmatų lentoje visada visko gali būti. Aš priimu visa tai normaliai, kaip politikas. Nuspręs ir partija, yra prezidiumas. Čia nėra kažkokia vieta ministro, kuri priklauso man ir viskas, neatiduosiu“, – pirmadienį spaudos konferencijos metu kalbėjo ministras.
„Jei partijai reikės daryti kažkokius sprendimus – aš juos priimsiu ir sutiksiu su tais sprendimais. (...) Apskritai dėl ministrų niekas nieko nekalba“, – pridūrė jis.
Nors V. Kondratovičius nesiryžo spekuliuoti, ar toliau liks vadovauti Vidaus reikalų ministerijai (VRM), esą yra dalykų, kuriuos jis anksčiau būtų daręs kitaip.
„Klaidos visada yra. Aš sakyčiau ne klaidos, bet kažką daryčiau kitaip. Labai sunku. Tik startuojame ir vėl kažkokie pasikeitimai. Politinė kadencija ketverių metų skiriama ne šiaip sau, o tam, kad įgyvendintume kažkokius planus. (…) Koks bus sprendimas – neaišku, gal viskas vyks ir toliau, kas čia žino“, – sakė jis.
„Padarėme nemažai. Turėjome nemažai iššūkių su migracija, padarėme tai, ką turėjome padaryti“, – teigė jis.
Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą V. Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius taip pat teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, taip pat tikino, jog naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
Kaip skelbta, šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą ir pradėti konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Nusprendus iš koalicijos pašalinti „Nemuno aušrą“, ją toliau turėtų sudaryti Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
(be temos)