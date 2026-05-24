Kodėl visos pasaulio galiūnės nori suskaldyti Europą?

– Kodėl reikėtų skaldyti Europą Rusijai ar Kinijai, atrodo, jau seniai aišku. Bet kam JAV skaldyti savo strateginę partnerę?
– Čia norėčiau pasakyti dvi pastabas. Visų pirma, Kaja Kallas yra labai neatsargi. Yra ta patarlė apie diplomatus, kad diplomatas dešimt kartų gerai pagalvoja prieš nieko nepasakydamas. Niekada nereikia painioti viešųjų ryšių su diplomatija, net jeigu tai, ką pasakė K. Kallas, nemaža dalimi yra tiesa, kalbant apie šiuolaikinę Donaldo Trumpo Ameriką. Jeigu prisiminsime visą kontekstą, pradėti reikėtų nuo to, kad, matyt, K. Kallas įskaudinta to, jog pirmą kartą labai aštriai pasisakė apie JAV ir ten nebuvo priimta. Bet vyksta viskas, kaip vyksta, ir dabar vėl leidžiama užlipti ant to paties grėblio. Sutikčiau ir su antra jos pasisakymo dalimi, kad Amerika nori skaldyti. Mes ir jūsų laidose, ir apskritai daug kartų apie tai kalbėjome. Mano nuomone, tikrasis Amerikos interesas, kurio D. Trumpas nesupranta, yra kuo stipresnė ir geresnė sąjunga – galbūt renovuota, atnaujinta transatlantinė sąjunga, atnaujinta prekybinė sąjunga su Europa, kurioje būtų pašalinti kai kurie, Amerikos nuomone, neteisingi elementai. Tai įneštų daugiau teisingumo ir išsaugotų tvarką. Esu įsitikinęs, kad Amerikos interesas, Amerikos galia, politinė, karinė, diplomatinė galia, kaip ir Europos galia, priklauso nuo tos vertybinės transatlantinės sąjungos sėkmės. Tai išlieka ir dabar, nepaisant to, kad JAV prezidentas ir dabartinė administracija šito nesupranta. Galima rasti šimtus politologų, kurie nagrinėja, kur slypi tie elementai, kurie yra naudingi JAV. Dabar pasižiūrėkime į Lenkijos situaciją. D. Trumpas, supykęs ant Vokietijos, Italijos ir Ispanijos, nusprendžia išvesti 5 tūkst. karių iš Vokietijos. O dabar Kongrese girdime klausimus, kuriuose kariškiai aiškina, kodėl sustabdoma JAV karių rotacija Lenkijoje. Dalis karių išvyks, o nauji neatvyks. Atsakymas mane pašiurpino. Buvo pasakyta maždaug taip: mes pažadėjome išvesti 5 tūkst. karių iš Vokietijos, bet ten visa logistika, ten visi svarbūs reikalai, ten Irako karas, iš ten turime viską gabenti, todėl neišeina. Bet kadangi D. Trumpas liepė, tai išvesime iš Lenkijos. Europa dabar girdi, kad karių išvedimas iš Lenkijos yra patogesnis nei iš Vokietijos, nes taip paprasčiau. Lietuvai ir visai Europos Sąjungai tai yra labai didelė pamoka. Jeigu mums bus siūlomi dvišaliai santykiai ar kažkokie užtarimai Europos sąskaita, mes neturėtume ryžtis jokiems ypatingiems sandoriams su D. Trumpo JAV, nes kitą dieną viskas gali apsiversti 180 laipsnių kampu. Tada daugiausia per galvą gausime būtent mes – už tai, kad bandėme savo saugumą kurti Europos sąskaita, nors tai Lietuvai atrodo natūralu ir svarbu.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
– Bet ar mes tai suprantame, pone Valioni? Dabar daug girdime apie baltarusiškų trąšų tranzitą. Šia tema nuolat kalbama. Taip pat kalbama apie tai, kad lenkai irgi bando derėtis dėl baltarusiškų trąšų tranzito. Atrodo, čia jau atsiranda tam tikras pleištas, nes tarsi tai mūsų reikalas, mes norime kažkaip šią situaciją išnaudoti, tačiau lenkai jau lipa ant kulnų. Ar šalys supranta, kad nereikia bandyti įsiteikti JAV?
– Ne visada supranta. Čia ir yra didžiausia visų laikų žmonijos bėda bei visų karų pradžia. 1939 m. rugsėjo 1 d. buvo labai tvirtos Lenkijos sutartys su Jungtine Karalyste ir Prancūzija dėl gynybos. Buvo sutarta, kad eis kartu. 1939 metų rugsėjo pirmosiomis dienomis Jungtinė Karalystė ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai, bet realiai nekariavo. Buvo šioks toks pasistumdymas prie Prancūzijos sienos, tačiau jie laukė, kol visus po vieną suvalgys. Galiausiai liko tik užsirokavę. Tada Vinstonas Čerčilis suprato, kad net ir su komunistais, net ir su Stalinu reikia tartis, norint nugalėti didžiausią grėsmę Jungtinei Karalystei. Manau, kad solidarumo neįmanoma išmokti galutinai. Mes jo mokėmės po Pirmojo pasaulinio karo, po Antrojo pasaulinio karo. Sukūrėme Tautų Sąjungą. Wilsonas labai prisidėjo prie jos kūrimo, tačiau Amerikos Senatas neratifikavo Versalio sutarties, Amerika nedalyvavo, ir Europa be Amerikos gana lengvai nuslydo iki Antrojo pasaulinio karo. Po 1945 metų Haris Trumanas sukūrė tvirtą vertybinę sąjungą, suprasdamas tiek Amerikos, tiek Europos interesus. Iki šiol viskas veikė pakankamai gerai. Dabar ateina žmonės, kurie to nebesupranta. NATO reikalinga todėl, kad Rusija yra imperija su fantominiais skausmais. Ji nori grįžti į buvusią galią. Jos ekonomika silpna, technologijos silpnos, konkuruoti ji negali. Kokius įrankius turi, tokius ir naudoja – kariauja. Kinijai reikia prekybos, tačiau ji taip pat stumia visus į šalis. Iš Lietuvos pusės matome, kaip D. Trumpas grįžo iš Kinijos ir dabar spaudoje vėl pilna analizių, kad viskas blogai. Mums svarbiausia suprasti vieną dalyką. Jūs pačioje pradžioje pasakėte svarbiausią žodį – solidarumas ir vienybė Europos Sąjungoje. Reikia greitų veiksmų. Turime gerą ekonomiką, turime vis gerėjančias kariuomenes. Jeigu lygintume su Rusija, situacija atrodo visai nebloga. Tačiau neturime sistemos, politinės valios ir mechanizmų, kurie leistų solidariai atsiliepti į tuos iššūkius, galinčius mus sulaužyti. Visa tai reikia kurti ir daryti. Ir čia K. Kallas yra visiškai teisi – tik mūsų europinė vienybė yra tai, kuo galime pasitikėti šiame naujame didžiųjų galių pasistumdyme dėl galios ir įtakos šiam XXI a. pasaulyje.
(be temos)
(be temos)
(be temos)