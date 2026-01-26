Kaunas susitiks su Vokietijos gynybos ministru

„Lietuva ir Vokietija šiandien kartu stiprina naują saugumo architektūrą Europoje. Turime nesustoti ir gilinti mūsų šalių bendradarbiavimą. Vokietijos lyderystė užtikrinant NATO rytinio flango saugumą yra neįkainojama“, – pranešime teigia R. Kaunas.
Anot Krašto apsaugos ministerijos (KAM), Lietuva ir Vokietija yra strateginės partnerės, kurių bendradarbiavimas pastaraisiais metais saugumo ir gynybos srityse ypatingai sustiprėjo.
Kaip rašė BNS, Berlynas apie 4–5 tūkst. karių brigadą Lietuvoje planuoja dislokuoti iki 2027 metų pabaigos, o priimančioji šalis įsipareigojusi parengti tam reikalingą infrastruktūrą.
Didžioji dalis brigados įsikurs Rūdninkų poligone, Šalčininkų rajone. Rukloje, Jonavos rajone, Vokietija be kovinių ketina dislokuoti inžinerinius, žvalgybinius dalinius.
Berlynas yra sakęs, kad brigados perkėlimo tempas priklausys nuo Lietuvos pasirengimo priimti karius ir jų šeimas, sukuriant reikalingas sąlygas.
Ministerijos teigimu, Vokietijos brigadai reikalingos infrastruktūros užtikrinimo darbai vyksta pagal planą. Prioritetinė infrastruktūra ir laikini sprendimai, būtini brigados atvykimui, bus parengti iki 2027 metų pabaigos.
Abi šalys taip pat aktyviai bendradarbiauja gynybos pramonės srityje.
2025 metų pabaigoje KAM kartu su tarptautiniais partneriais – „KNDS Deutschland“, „Rheinmetall Landsysteme“ ir valstybės valdomos energetikos grupės „EPSO-G“ atstovais – pasirašė memorandumą dėl pramoninio bendradarbiavimo, susijusio su pagrindinių kovos tankų „Leopard 2 A8“ surinkimo ir priežiūros infrastruktūros kūrimu Lietuvoje.
