 Kaunas: dalis amerikiečių karių ir technikos tebėra Lietuvoje

Kaunas: dalis amerikiečių karių ir technikos tebėra Lietuvoje

2026-06-11 11:13
Martyna Pikelytė (ELTA)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad pasibaigus rotacijai dalis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karių vis dar yra Lietuvoje. Pasak jo, vykstant rotacijos ciklui, laukiama atsakymų kokiais pajėgumais atvyks nauji JAV kariai.

<span>Kaunas: dalis amerikiečių karių ir technikos tebėra Lietuvoje</span>
Kaunas: dalis amerikiečių karių ir technikos tebėra Lietuvoje / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

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„Mes esame rotacijos cikle, rotacijos ciklas vyksta. Dalis amerikiečių vis dar yra Lietuvoje, dalis technikos yra Lietuvoje ir ji niekur neišvyksta“, – žurnalistams Seime teigė R. Kaunas.

„Laukiame atsakymų iš kariuomenių vadų, kokiais pajėgumais atvyks nauji amerikiečių kariai į Lietuvą“, – pridūrė jis.

Kiek anksčiau R. Kaunas teigė nenorintis spėlioti, ar JAV priims sprendimą jau birželio mėnesį. Pasak jo, Lietuva, esant poreikiui, galėtų priimti ir daugiau kaip 1,5 tūkst. JAV karių.

Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai praėjusią savaitę pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1 tūkst. JAV karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis.

Krašto apsaugos ministras R. Kaunas sakė turįs patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai, juos pakeis nauji.

Kaip skelbė ELTA, Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.

JAV yra priėmusios sprendimą dėl nepertraukiamo amerikiečių rotacinių pajėgų dislokavimo Baltijos regione. Savo ruožtu Lietuva yra įsipareigojusi dėti visas pastangas, kad atvykstantiems JAV kariams būtų suteikta visa reikalinga priimančiosios šalies parama ir sukurta tinkama infrastruktūra.

JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.

Remiantis JAV kariuomenės balandžio vidurio duomenimis, šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkst. JAV karių, iš kurių apie 39 tūkst. yra Vokietijoje. Vykstant karių rotacijai ir pratyboms bei dėl kitokių priežasčių šis skaičius nuolat kinta.

Šiame straipsnyje:
Robertas Kaunas
JAV kariai
technika

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Komentarai

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likę kariai
laikinai saugo techniką , kad neprofesionalus ir abejotinos reputacijos VAIŠNORAS neišbazarintų.
2
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13-kto \\.//
atlyginimo laukia,po to "išgaruos".
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CŽV
Jokios rotacijos nebus,tai melas.Sutartis su Jav ,karių dislokavimas Lietuvoje galioja iki 2027.sausio.mėn.1d.,antros sutarties nėra,o tapati nepratesta.Kiek galima meluoti tautai,jai žiūrint į akis?Kada bus už tai teisiama.
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